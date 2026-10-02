‘Canarias Futura’ estrena temporada poniendo el foco en el talento investigador de las Islas

El magacín de Ciencia e Innovación regresa este sábado a las 13:40 horas con una primera entrega dedicada a la investigación de las universidades públicas canaria

El magacín de Ciencia e Innovación ‘Canarias Futura’, de Televisión Canaria, arrancará este sábado nueva temporada a las 13:40 horas. El espacio de divulgación traerá cada semana a la cadena pública los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación que se desarrollan en el Archipiélago. “Será un recorrido por las ocho islas para acercar a la audiencia, con un lenguaje accesible, la labor de los investigadores isleños”, avanza Yaiza Díaz, directora y conductora del programa.

Yaiza Díaz dirige y conduce ‘Canarias Futura’

Esta primera entrega se centrará en los proyectos destacados de las dos universidades públicas canarias. Yaiza Díaz conversará con los rectores de ambas y abordará cuál es el estado de salud de la investigación universitaria y qué papel juegan en el desarrollo global de la Innovación en las Islas. «Haremos un testeo a partir de las charlas para conocer de primera mano qué importancia está teniendo el conocimiento universitario en el desarrollo de las Islas», apostilla Díaz.

Salud pública y Biomedicina

El programa dará a conocer proyectos de investigación en materia de alud pública y Biomedicina. Entre ellos, el trabajo de Idaira Pacheco, enfocado en el diagnóstico de enfermedades antes de la aparición de los primeros síntomas, y también los estudios desarrollados por Gilberto Betancor sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). ‘Canarias Futura’ mostrará, además, qué es y cómo funciona el Servicio General de Apoyo a la Investigación, (SEGAI), de la ULL cuya infraestructura resulta clave para la comunidad científica.

Yaiza Díaz, directora de ‘Canarias Futura’, conversa con Idaira Pacheco, investigadora de la ULL

Humanidades y Alimentos

La divulgación humanística y la tecnología aplicada a la producción alimentaria completan el contenido de esta primera entrega. ‘Canarias Futura’ charlará con el egiptólogo Miguel Ángel Molinero para conocer sus proyectos de investigación acerca del Antiguo Egipto. Descubrirá también las líneas de trabajo en ciberseguridad lideradas por Pino Caballero y analizará la aportación de Juan Manuel Afonso en la cría del langostino blanco, una iniciativa de acuicultura orientada a dar respuesta a los retos de sostenibilidad alimentaria.

‘Canarias Futura’, de Televisión Canaria, arranca temporada tomando el pulso a la I+D+I en las Universidades públicas canarias

Con el regreso de ‘Canarias Futura’, Televisión Canaria refuerza su línea de servicio público orientada a dar visibilidad a la ciencia y la innovación en el Archipiélago.