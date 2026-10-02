‘Noche de Taifas’ estrena temporada con las actuaciones de St. Pedro y Pitingo y una renovada identidad visual

El programa que presenta Elvis Sanfiel regresa este sábado 3 de octubre, a las 21:20 horas, con el compromiso de dedicar gran parte del espacio a la cultura tradicional canaria

El programa ‘Noche de Taifas’, de Televisión Canaria, estrena su decimotercera temporada este sábado 3 de octubre, a las 21:30 horas, con las actuaciones de St. Pedro y Pitingo, entre otros artistas. El programa vuelve con energías renovadas para ofrecer un espectáculo más visual, moderno y dinámico. Una renovación que según explica el presentador Elvis Sanfiel no va a afectar a uno de los grandes compromisos del programa con la cultura tradicional de Canarias. «Los primeros treinta minutos de cada emisión estarán dedicados íntegramente al folclore», asegura Sanfiel.

El programa, toda una referencia musical en la televisión de las islas, estrena una nueva identidad visual, «con un logotipo más potente y actual, una nueva cabecera y una nueva versión de su sintonía original, inspirada en la Jota Gomera», señala Sanfiel. «Una evolución gráfica y sonora», continúa, «que mira al futuro sin perder las raíces que han acompañado al formato desde su nacimiento». El decorado y el atrezzo también se renuevan para aportar mayor luminosidad, elegancia y personalidad al Patio María Mérida, el espacio ambientado en en la arquitectura tradicional canaria que se ha convertido en emblema de los puntos de reunión para actuaciones de folclore, artistas locales y tradiciones del archipiélago. La principal innovación llega de la mano de la tecnología, con nuevos sistemas de sonido, nuevas luminarias escénicas y 200 metros cuadrados adicionales de pantallas LED P2.5 de última generación.

Novedades para un programa que insiste en conservar su esencia. Desde su estreno en 2014, ‘Noche de Taifas’ se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de la televisión de las islas. Una cita semanal capaz de reunir a varias generaciones frente a la pantalla y de convertir el ‘prime time’ del sábado en una celebración de la cultura y la música de las Islas.

En ese sentido la nueva temporada mantiene el compromiso original del programa con la cultura tradicional de Canarias, poniendo el foco en las agrupaciones y solistas que mantienen viva la música de las islas. Cada semana, una agrupación será protagonista de la sección ‘100%Folclore’ y el programa viajará hasta su isla y su municipio para descubrir su historia, sus integrantes, sus repertorios y todo el trabajo que existe detrás de cada actuación.

El presentador Elvis Sanfiel, junto a Magdalena ‘La Pimienta, en un momento del programa ‘Noche de Taifas’.

El humor vuelve a ser protagonista en la nueva temporada con Magdalena ‘La Pimienta’. El icónico personaje regresa con nuevas historias, situaciones disparatadas y un universo en el que cualquier cosa puede suceder. Como la cocina sigue siendo una de sus grandes pasiones, ‘Échale Pimienta’ recorrerá en esta temporada la gastronomía de diferentes rincones de España.

Con 135 minutos de emisión, ‘Noche de Taifas’ vuelve a ocupar uno de los grandes espacios del ‘prime time’ de Televisión Canaria con una apuesta clara por el entretenimiento familiar y por una televisión hecha desde y para las islas.



