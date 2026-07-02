‘Canarias Futura’ viajará hasta el fin del mundo

El programa de ciencia e innovación de Televisión Canaria viajará este domingo, 5 de julio a las 13:40 horas, hasta la isla de El Hierro, conocida en la Antigüedad como «el fin del mundo» y hoy convertida en referente de ciencia, sostenibilidad y conservación marina

‘Canarias Futura‘, de Televisión Canaria, hará su última entrega de esta temporada el domingo 5 de julio a las 13:40 horas desde «la isla del fin del mundo», tal y como en la Antigüedad la definió el matemático y geógrafo Ptolomeo, –año 100 d.c.-, cartografiándola como el límite de la tierra, y, a partir de ella, el comienzo de un precipicio hacia el abismo.

Mapamundi de Ptolomeo, (siglo II)), en cuyo margen izquierdo aparece la línea del oceáno. Un poco antes, la isla de El Hierro, la más occidental de las Islas Canarias, considerada por el cartógrafo el final del mundo conocido

«Más allá de su costa occidental sólo estaba el inmenso y vacío océano, era la zona final, el último territorio conocido antes de una inmensidad cuyo final era una caída total hacia el vacío en el espacio», nos pone en situación Yaiza Díaz, directora y conductora del programa.

Yaiza Díaz, dirige y presenta ‘Canarias Futura’ que emite Televisión Canaria

Referente científico

Lejos de ser un punto y final, El Hierro es hoy uno de los espacios europeos de mayor concentración de ciencia, innovación y sostenibilidad y, por ello mismo, un referente mundial consolidado a partir de la erupción del volcán submarino, en 2012, y la vida que surgió con posterioridad. «En El Hierro hay, además, estudios pioneros sobre zifios y parece muy probable que la isla albergue el que será el primer parque nacional marino de España», añade Yaiza Díaz.

Los estudios pioneros sobre zifios que se llevan a cabo en El Hierro son la antesala para que la isla albergue el que será el primer parque nacional marino de España

Microplásticos

El programa hará su propia cartografía sobre las riquezas naturales de El Hierro, como, por ejemplo, la biodiversidad del Mar de las Calmas captada por fotógrafos submarinos, la presencia de calamares gigantes en sus profundidades o el modelo de autosuficiencia energética de Gorona del Viento.

En el Mar de las Calmas, El Hierro, se ha confirmado la presencia de calamares gigantes

Como cierre de esta entrega, ‘Canarias Futura’ pondrá el ojo crítico sobre los microplásticos, y lo hará con la ayuda de un grupo de científicos que analiza estos vertidos y desperdicios que llegan hasta la isla a través del mar.

Los microplásticos y vertidos que llegan hasta las costas de El Hierro son objeto de un proyecto de investigación puntero

‘Canarias Futura’ cierra esta temporada fiel a su compromiso con la ciencia, la investigación y la innovación en las Islas.