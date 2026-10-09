‘Canarias Futura’ visita el Instituto de Astrofísica y el Centro Espacial para conocer los principales proyectos que tienen en marcha en las islas

Bajo el epígrafe ‘Canarias en órbita’ el espacio que presenta Yaiza Díaz descubrirá los hitos más importantes en materia aeroespacial en el archipiélago, este sábado 10 de octubre, a las 13:50 horas

Televisión Canaria ofrece el programa ‘Canarias Futura’ este sábado 10 de octubre, a las 13:50 horas, con el epígrafe ‘Canarias en órbita’, que estará dedicado a los principales avances que se están realizando en el archipiélago en materia aeroespacial.

La conductora del programa, Yaiza Díaz, visitará el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en Tenerife, y entrevistará a su director, Valentín Martínez, para darnos a conocer los detalles de dos importantes proyectos, el LIOM y Celeste, orientados al desarrollo de tecnología óptica de vanguardia y la exploración del espacio. A través de la infraestructura de LIOM y el amparo de CELESTE, se están logrando hitos de relevancia internacional en la búsqueda de vida extraterrestre.

Yaiza Díaz en un momento de la entrevista con el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez.

Además, en el mismo IAC charlará con los investigadores Juan Antonio Belmonte, una de las máximas autoridades mundiales en el estudio de la relación entre las civilizaciones antiguas y el cielo, y Pere Pallé, figura clave en el estudio de la estructura interna del Sol y otras estrellas.

Yaiza Díaz, junto al director del Centro Espacial de Canarias (CEC), el coronel José Álvaro Martínez-Villalobos, durante su entrevista.

Visita al Centro Espacial de Canarias

Yaiza Díaz también se desplazará a Gran Canaria para visitar el Centro Espacial de Canarias (CEC), y entrevistar a su director, el coronel José Álvaro Martínez-Villalobos y divulgar así su funcionamiento y principales cometidos, así como qué son y cómo funcionan las cámaras hiperbáricas y la utilidad que tienen para los astronautas.

Dirigido y presentado por Yaiza Díaz de la mano de la productora Lilium by APS, ‘Canarias futura’ propone un recorrido por las ocho islas para mostrar, con un lenguaje cercano y accesible, qué están investigando nuestros científicos, qué tecnologías impulsan el avance del Archipiélago y de qué manera Canarias explora los océanos o mira al universo con proyectos que llevan sello isleño.

‘Canarias futura’ responde al compromiso de RTVC de ofrecer formatos divulgativos que acerquen al espectador al presente y al futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación que se desarrollan en Canarias.