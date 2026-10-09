Las consejerías de Sanidad y Educación desarrollan una campaña de vacunación dirigida a menores de entre 3 y 5 años que se administra con espray nasal

Las consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno de Canarias desarrollan estos días una campaña de vacunación contra la gripe en los colegios del archipiélago. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 5 años. Su objetivo es aumentar la protección de los menores y reducir las complicaciones de la enfermedad.

La probabilidad de hospitalización por gripe en los niños pequeños es similar a la de las personas mayores de 65 años. La vacunación permite reducir este riesgo y evitar posibles complicaciones.

Una vacuna sin pinchazos para los más pequeños

A diferencia de otras vacunas, la que reciben los menores en los centros educativos se administra mediante un espray nasal. Este sistema evita los pinchazos y facilita la vacunación infantil.

Los profesionales sanitarios suministran la dosis a través de la nariz. Después, los pequeños reciben un diploma de ‘superpeques’ como reconocimiento a su participación.

La vacunación es voluntaria. Los equipos sanitarios solo administran las dosis a los menores cuyas familias han autorizado previamente su participación.

Menos de la mitad de los menores se vacunaron el año pasado

Uno de los principales retos de la campaña es aumentar la cobertura de vacunación infantil en Canarias. El año pasado, menos de la mitad de los menores recibieron la vacuna contra la gripe en las islas. La cobertura quedó cuatro puntos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, los datos muestran una evolución positiva. El porcentaje de vacunación ha aumentado casi diez puntos en los últimos años. Las autoridades sanitarias quieren mantener esta tendencia y llegar a un mayor número de familias.

Las familias todavía pueden solicitar la vacuna

La campaña de este año incorpora, además, una vacuna con una mayor efectividad frente a la gripe, según la información trasladada durante la iniciativa.

Las familias que todavía no hayan autorizado la vacunación de sus hijos pueden solicitarla. Los menores de entre 3 y 5 años también pueden recibir la vacuna contra la gripe en su centro de salud. Sanidad insiste en la importancia de la prevención para reducir los contagios y las complicaciones asociadas a esta enfermedad, especialmente entre los grupos más vulnerables.