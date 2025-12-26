Canarias invierte 2,5 millones para la contratación de menores de 30

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, destina 2,5 millones a mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha publicado la aprobación anticipada de la convocatoria de subvenciones para el programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, correspondiente al ejercicio de 2026.

Adelanto de la convocatoria

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros. El objetivo es que las corporaciones locales municipales o sus entidades dependientes o vinculadas de la Comunidad Autónoma de Canarias presenten proyectos para fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años.

Los proyectos deben contar con una duración mínima de diez meses y máxima de doce, para garantizar así la suficiente experiencia laboral que se exige habitualmente.

Como explicó la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, «esta iniciativa tiene el firme propósito de generar esa primera experiencia tan necesaria para acceder al mercado laboral y romper con la barrera que afecta a miles de jóvenes en el archipiélago al finalizar sus estudios».

La convocatoria está diseñada para que las administraciones interesadas presenten sus propuestas en régimen de concurrencia competitiva. Cada entidad podrá presentar durante el mes de febrero un único proyecto de contratación con el fin de garantizar una distribución equitativa de los fondos destinados a la inserción laboral juvenil.

«A través de esta acción se logra que los ayuntamientos y sus entidades vinculadas actúen como plataformas de aprendizaje práctico y especializado para los jóvenes que buscan una primera experiencia laboral», señaló por su parte la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega.

Ocupación vinculada a la titulación

Los proyectos presentados por las administraciones locales deben cumplir con unos requisitos mínimos: que se planteen para jóvenes menores de treinta años en situación de desempleo y que los candidatos posean una titulación universitaria, de formación profesional o un certificado de profesionalidad.

Los jóvenes desempleados dispondrán de un contrato formativo para la obtención de las prácticas profesionales. Así, desempeñan una ocupación que estará directamente relacionada con los estudios cursados. Esto garantizará que los beneficiarios adquieran competencias reales en sus sectores de especialización.