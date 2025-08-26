ES NOTICIA

Canarias se convierte en laboratorio puntero de gestión inteligente de energía mediante IA

Redacción RTVC

PLOCAN lidera el proyecto pionero Brain2Power donde se une energías renovables e inteligencia artificial

La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) lidera el proyecto Brain2Power, una iniciativa pionera que busca transformar la forma en la que se produce, almacena y gestiona la energía, contribuyendo a la estabilidad del suministro.

Canarias se convierte en laboratorio puntero de gestión inteligente de energía mediante IA / Archivo RTVC

El proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar y validar un nuevo modelo de gestión de infraestructuras energéticas, basado en las Virtual Power Plants (VPPs). Estas plantas de energía virtuales permiten coordinar distintas fuentes de energía renovable (solar, eólica y marina).

Además, también coordina sistemas de almacenamiento en baterías e hidrógeno verde, gestionando automáticamente la generación, el consumo y el almacenamiento energético, gracias a la inteligencia artificial y a herramientas digitales de última generación.

Nuevos modelos de negocio energéticos

Brain2Power cuenta con una financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 1,5 millones de euros, aportados a través de los fondos Next Generation EU, instrumentalizados dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La iniciativa permitirá, por primera vez en España, ensayar y demostrar la viabilidad de nuevos modelos de negocio en el ámbito de la energía, centrados en el mercado local y el comercio directo de energía «peer-to-peer» (entre pares).

Esta técnica se traduce en que empresas, comunidades energéticas, prosumidores y usuarios podrán intercambiar energía renovable de forma directa, segura y eficiente, generando beneficios tanto para el medio ambiente, como para la economía local.

«Brain2Power posiciona a Canarias como un laboratorio puntero de innovación en gestión de energías renovables e inteligencia artificial. Se trata de un paso decisivo hacia un sistema eléctrico más limpio, flexible y cercano a la ciudadanía», destacó el director de PLOCAN, Joaquín Hernández Brito.

Con Brain2Power, Canarias se posiciona como referente internacional en la transición energética y la digitalización del sistema eléctrico. El proyecto impulsa la transferencia de conocimiento, así como el aprovechamiento de las energías renovables.

