El nuevo portal web, presentada en la Universidad de La Laguna, centraliza proyectos, datos y estudios para apoyar la acción climática
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un nuevo portal web que reúne la información científica y los proyectos de adaptación al cambio climático que se desarrollan en el archipiélago.
La plataforma, presentada en la Universidad de La Laguna, busca convertirse en el principal repositorio regionalizado de conocimiento climático en Canarias y facilitar el acceso a datos tanto a investigadores como a técnicos y ciudadanía.
La viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, destacó que la iniciativa pretende organizar y dar visibilidad a la información generada sobre cambio climático para que pueda servir de apoyo a la toma de decisiones.
Integra diversos proyectos
Por su parte, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la universidad, Antonio Aparicio, subrayó el valor de reunir en un solo espacio digital los estudios y datos que hasta ahora se encontraban dispersos.
El portal integra proyectos desarrollados en colaboración con universidades y entidades especializadas, como el Atlas Climático de Canarias, el Mapa de Biomasa o modelos de proyección climática para distintos escenarios de emisiones.
Además, incluye iniciativas de adaptación como el proyecto LIFE Garachico, centrado en reforzar la resiliencia de las zonas costeras frente a los efectos del cambio climático. La plataforma también se presentará en una jornada técnica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.