El ICAVI destina un presupuesto base de 9,4 millones de euros a esta promoción, que incluye 51 plazas de garaje

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha sacado a licitación las obras de construcción de 51 viviendas protegidas y 51 plazas de garaje en el municipio de Adeje, en Tenerife, con un presupuesto base de licitación de 9.406.484,2 euros.

Canarias licita las obras para construir 51 viviendas protegidas en Adeje, Tenerife / Gobierno de Canarias

Esta actuación forma parte de un expediente que contempla la construcción de 134 viviendas protegidas en el sur de Tenerife. Distribuidas en tres lotes correspondientes a los municipios de Guía de Isora, Arona y Adeje. El conjunto de las promociones cuenta con un valor presupuesto base de licitación de 29.847.469,87 euros, IGIC incluido. Comprende también la ejecución de 134 plazas de garaje.

La iniciativa se enmarca en el Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Este programa está integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Las empresas interesadas en concurrir a esta licitación podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 3 de noviembre, a las 15:00 horas.