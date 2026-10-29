El texto aborda la ordenación y gestión del litoral canario, la protección ambiental y la regulación de los usos y actividades en la costa

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias, que dirige Antonio Acosta, ha abierto el periodo de información pública del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, con el objetivo de que la ciudadanía, las administraciones públicas y las entidades interesadas puedan consultar el documento y presentar sus aportaciones antes de que continúe su tramitación. El plazo permanecerá abierto desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2026.

Canarias saca a información pública el anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias / Gobierno de Canarias

La documentación del anteproyecto y la información necesaria para participar en este procedimiento están disponibles en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

La propuesta plantea una regulación adaptada a las características del litoral del Archipiélago, teniendo en cuenta su condición insular y la importancia ambiental, social y económica de la costa. El texto busca compatibilizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con el uso público del litoral y el desarrollo de las actividades vinculadas a este espacio.

El anteproyecto incorpora, asimismo, medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático, la calidad de las aguas costeras y la protección de los espacios naturales marinos. Otro de los aspectos que desarrolla es el tratamiento específico de los núcleos costeros tradicionales, atendiendo a sus características y a su vinculación histórica con el litoral.

Reuniones con afectados por la ley de costas y entidades locales e insulares

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias celebrará la próxima semana una nueva reunión con la Comisión de Afectados por la Ley de Costas. Asimismo, mantendrá reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), con el objetivo de abordar cuestiones relacionadas con el anteproyecto y conocer las aportaciones de las entidades locales e insulares.

Con la apertura del periodo de información pública y la celebración de estos encuentros, el Gobierno de Canarias ha puesto el texto a disposición de la ciudadanía y de las administraciones para recabar observaciones y aportaciones durante esta fase de su tramitación.