Clavijo alerta de las dificultades del Pacto Europeo de Migración y Asilo ante el repunte de llegadas a Canarias

El presidente reclama más recursos y coordinación con el Estado, mientras CEAR advierte de problemas en la aplicación del nuevo marco europeo y del aumento de los discursos xenófobos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido de las dificultades para atender a las personas migrantes ante el repunte de llegadas al archipiélago y los problemas detectados en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Tras reunirse este jueves con representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha reclamado más recursos y una mayor coordinación con el Estado.

Cayucos llegados a las islas. Imagen EFE (archivo)

Según los datos trasladados por el Gobierno de Canarias, cerca de 4.000 personas han llegado a las costas del archipiélago durante octubre, un 240% más que en el mismo periodo del año pasado. El Hierro concentra buena parte de la presión, con cerca de 3.000 llegadas en lo que va de mes.

Durante el encuentro, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, CEAR presentó un informe sobre los primeros meses de aplicación del nuevo pacto europeo en España. El documento señala dificultades en la adaptación normativa, la tramitación de las solicitudes de protección internacional y la detección de situaciones de vulnerabilidad, además de problemas para garantizar una acogida adecuada.

Reunión CEAR. Gobierno de Canarias.

Clavijo afirmó que la aplicación del nuevo marco está siendo más compleja de lo previsto y que, a su juicio, ofrece menos garantías para las personas migrantes. También denunció la falta de planificación y de medios para atender los procedimientos y advirtió de que las dificultades administrativas pueden prolongar la estancia de estas personas en Canarias.

El presidente recordó que el Ejecutivo autonómico continúa a la espera de una respuesta a la carta remitida al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que solicitaba medidas urgentes ante el repunte migratorio. Asimismo, reclamó recuperar una interlocución estable con los ministerios competentes y convocar una Junta de Seguridad.

CEAR alerta de deficiencias y falta de personal

El secretario general de CEAR, Mauricio Valiente, reconoció el papel del Gobierno de Canarias en la atención a las personas migrantes, especialmente a los menores y solicitantes de protección internacional.

Valiente coincidió en señalar deficiencias en la puesta en marcha del pacto europeo y aseguró que han faltado formación, personal e instrucciones claras para garantizar una aplicación uniforme. Estas carencias, advirtió, pueden provocar retrasos en los procedimientos, sobre todo en los casos que afectan a menores y personas vulnerables.

Rescatados los ocupantes de un cayuco al noroeste de Lanzarote. RTVC / Foto de archivo

El representante de la organización también alertó del incremento de los discursos xenófobos y defendió abordar la migración desde la racionalidad, al considerar que se trata de una realidad estructural.

Más medios para atender las llegadas

La reunión también abordó las necesidades de los recursos de primera acogida, especialmente en El Hierro. Clavijo reclamó una dotación estable de personal sanitario y sociosanitario en los centros de atención temporal de extranjeros (CATE), así como mejoras en las instalaciones y los medios de transporte.

El presidente insistió en que la respuesta debe contar con recursos suficientes y garantizar el respeto a los derechos humanos, sin que la presión migratoria recaiga exclusivamente sobre Canarias por su posición geográfica.

Tanto el Gobierno autonómico como CEAR defendieron la importancia de reforzar la coordinación entre administraciones y organizaciones humanitarias para mejorar la atención a las personas migrantes y la aplicación del nuevo marco europeo.