Canarias con 16 medallas y 15 clasificados para la fase final, lidera la fase sector senior del campeonato que tuvo lugar en Guadalajara

Canarias lidera el Campeonato de España absoluto de judo

La selección de Canarias de judo conquistó el pabellón multiusos de Guadalajara con la obtención de 16 medallas en la fase sector del Campeonato de España absoluto en una vibrante y productiva jornada. Asimismo, hasta quince judokas del archipiélago sacaron el billete para participar en la fase final de una competición que se celebrará en las próximas semanas en Navarra.

La representación canaria, formada por hasta una veintena de deportistas, sumó 16 medallas, siete de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, y tres quintas plazas, entre las 14 categorías, de ambas modalidades, en las que tomaron parte para elevar a Canarias a lo más alto del medallero por delante de Andalucía, segunda; Extremadura, tercera; y Castilla la Mancha, cuarta. También compitieron Ceuta y Melilla.

Se congregaron más de 300 prometedores judokas en un pabellón que registró un gran ambiente de público y que contó con tres tatamis, sistema de vídeo revisión y pantallas digitales para el seguimiento de los combates.

El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, calificó de “espectacular” el paso del combinado de Canarias por Guadalajara, ya que “no es nada fácil sumar tantas medallas, acabar primero en el ránking general y meter a quince judokas en la fase final del Campeonato de España”, puntualizó.

Para el máximo responsable deportivo de la delegación canaria, “el futuro está garantizado en los judokas jóvenes, pero con mucho talento, que en varios combates han tenido que enfrentarse a rivales muy fuertes y con mucha más experiencia y, aun así, han brillado”, explicó.