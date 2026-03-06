Canarias lidera la reducción de la brecha salarial en España

El archipiélago registra las diferencias de sueldo más bajas del país en casi todas las franjas de edad según el último informe de Gestha

Las mujeres canarias sufren la menor desigualdad retributiva de todo el territorio nacional. El sindicato de técnicos de Hacienda destaca los buenos datos de las islas frente a la media estatal. La brecha en el archipiélago se mantiene especialmente reducida entre las trabajadoras de 26 a 35 años.

Varios billetes EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Canarias presenta una brecha salarial de solo el -2,3 % en la población joven cualificada. Esta cifra sitúa a las islas como la comunidad autónoma con mayor equilibrio en los sueldos iniciales. Los técnicos vinculan este dato positivo a la preparación y formación de las nuevas generaciones.

Un referente en igualdad retributiva

El archipiélago también encabeza los datos positivos en las trabajadoras de mediana edad. La diferencia salarial sube ligeramente hasta el -10,2 % entre los 36 y los 45 años. Sin embargo, este porcentaje sigue siendo el más bajo de España comparado con Madrid o Asturias.

La tendencia favorable continúa en los tramos de edad superiores hasta alcanzar la jubilación. Canarias y Extremadura logran las menores distancias de sueldo entre los 56 y 65 años. Las islas cierran el ciclo laboral con mejores indicadores de igualdad que Cataluña o Cantabria.

El impacto de los cuidados en la nómina

Gestha advierte que la crianza de hijos y el cuidado de mayores frena la progresión femenina. La brecha salarial se duplica a nivel nacional cuando las mujeres alcanzan los 36 años. Esta situación refleja las dificultades reales para romper el denominado techo de cristal actualmente.

La precariedad laboral afecta de forma mayoritaria a las mujeres con salarios muy bajos. Casi el 43 % de las trabajadoras ocupadas no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional anual. Ellas representan el 55 % de las personas que perciben estas retribuciones mínimas en España.

A pesar de los retos, los expertos ven motivos para el optimismo a largo plazo. La brecha relativa se ha reducido un 52,1 % desde el año 1999 hasta hoy. El salario medio casi se ha duplicado en los últimos veinticinco años de historia.