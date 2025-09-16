Canarias en “Madrid es Moda”

El diseñador herreño Yousef Perdomo lleva su colección a “Madrid es Moda”, Juan Duyos presenta “Wonderland-Islas Canarias” y La Palma está representada con Isla Bonita Moda

El diseñador herreño Yousef Perdomo lleva su colección de la mano de la marca “El Hierro Moda con Alma”, a «Madrid es moda«. Se celebra del 14 al 16 de septiembre en diferentes espacios de la capital española.

En el mismo evento participa Juan Duyos. El diseñador madrileño ha presentado su colección inspirada en Canarias “Wonderland-Islas Canarias”.

Por su parte, La Palma desembarca en este evento de moda con una experiencia visual y sensorial que celebra la identidad insular, la innovación en el campo creativo textil y el atractivo paisajístico de la isla con Isla Bonita Moda.

Yousef Perdomo

La invitación al creador herreño Yousef Perdomo y su participación es gracias a la iniciativa “El Hierro Moda con Alma”, para visibilizar el talento textil y artesanal de la isla.

Esta marca (“El Hierro Moda con Alma”), está impulsada por el área de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo de El Hierro en colaboración con la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (APYME). Ofrece apoyo, colaboración y asesoramiento personalizado a sus integrantes, con el fin de fortalecer su desarrollo profesional en el sector de la moda. Ana Cecilia González, consejera insular de Empleo y Desarrollo Económico acompañó al creador herreño durante la presentación. Señaló que incentivar y promocionar el talento herreño mediante la moda y la artesanía es esencial para este proyecto.

“Que uno de nuestros diseñadores esté en Madrid es Moda demuestra que estamos creando oportunidades reales para quienes crean aquí, contribuyendo a proyectar la identidad, el trabajo y la creatividad de El Hierro más allá de la isla”, señala González.

Juan Duyos

Canarias tiene presencia en este evento, también, a través de otra colección. Juan Duyos presenta su nueva colección “Wonderland-Islas Canarias”. Es una fantasía llena de luz, color, belleza y naturaleza. Inspirada en el espíritu isleño del diseñador, su propuesta cobra vida en un escenario único y escondido, el Claustro del Pozo del IES San Isidro.

Duyos celebra la diversidad y la riqueza multicultural con 38 modelos. Encarnan la individualidad, la personalidad y la belleza de cada una de ellas, evocando la singularidad que distingue a cada una de las ocho islas. Es una oda a todas las texturas del cabello, realzadas con las herramientas de Dyson. Las modelos lucirán peinados trabajados con tecnología de la marca.

La colección mezcla siluetas oversize de inspiración ochentera con drapeados libres, superposiciones rotundas y delicadas lazadas que remiten a los años setenta. La paleta de colores hace un viaje por el paisaje canario a través del blanco luz, el amarillo sol, el rosa atardecer, el burdeos Tajinaste, el ámbar arena, el verde laurisilva y el azul cielo.

Isla Bonita Moda

Isla Bonita Moda presentó una propuesta que invita a conocer “la fuerza creativa de una isla que inspira”. Lo hizo a través de imágenes en formato expositivo que posicionan a La Palma como un territorio con voz propia dentro del mapa de la moda española.

Isla Bonita Moda en Madrid es Moda

La acción comenzó con una producción editorial que contó con la participación de algunas de las firmas asociadas al sello Isla Bonita Moda del Cabildo Insular de La Palma que impulsa el sector creativo y textil a través de Sodepal. Fueron Adrienne, Alex Menorca, Atelier El Tesoro, Ban Artesanía en Cuero, Diazar Atelier, Gohemm, Julia Brito, Pedro Ferreiro, Pedro Juan, Rayco Plata, Sara Luis Joyas, Shamelu, Silvia Baly y Waleska Morín.

Además, bajo el paraguas Canarias Islas de Moda, creada por el Gobierno de Canarias a través de Proexca, se invitó a una firma representativa de cada uno de los colectivos regionales. Son Volcano Blood por Gran Canaria Moda Cálida, Makanuda por Tenerife Moda, Macaronesia por Lanzarote Moda y Yousef Perdomo por El Hierro Moda con Alma.

Las imágenes resultantes de esta sesión se han convertido en el eje central de una exposición. La exposición está acompañada de una muestra y desfile conceptual. Tanto los diseñadores de Isla Bonita Moda como los creadores invitados de otras islas, presentan los looks más representativos de sus colecciones.