Canarias cerró marzo con 10.929 desempleados menos que hace un año y un repunte en la contratación

La bajada de desempleados en Canarias es de casi 11.000 personas y se registraron 59.639 nuevos contratos, con un crecimiento del 18,84 % en el sector audiovisual y cinematográfico, que sumó 415

Canarias cerró marzo con 146.499 personas en situación de desempleo, lo que supone10.929 menos que en el mismo mes de 2025. Esto supuso un descenso del 6,94 % en tasa interanual, consolidando la tendencia de recuperación económica y generación de empleo que ha ido encadenando el Archipiélago a lo largo de esta legislatura. En términos mensuales, durante el tercer mes del año el mercado laboral mostró una evolución contenida, con 843 personas más inscritas, un aumento del 0,58 %.

Por sexos y el desempleo de larga duración

En la distribución por sexos, el desempleo femenino cayó más que el masculino, con 6.578 mujeres menos (-7,28 %) y 4.351 hombres menos (-6,49 %).

El paro de larga duración siguió descendiendo en marzo, con 5.976 personas menos que hace un año (-8,50%) y 637 menos que en febrero (-0,98 %). Este colectivo se situó en 64.292 personas, el nivel más bajo registrado desde enero de 2009.

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, señaló que “estos datos demuestran la eficacia de las políticas de empleo, especialmente en la creación de oportunidades para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como los parados de larga duración”.

Por sectores

A lo largo de marzo de 2026, el desempleo mostró comportamientos variados según los sectores económicos. En términos mensuales, se registraron incrementos en el Resto de Servicios (1,89 %), la Industria (1,83 %), la Agricultura (1,31 %) y la Hostelería (1,12 %), mientras que el Comercio y la Construcción experimentaron descensos del 4,46 % y 0,47 %, respectivamente. A nivel interanual, el paro disminuyó en todos los sectores, con las caídas más destacadas en el Comercio (-11,06 %) y la Construcción (-10,39 %).

Por su parte, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, destacó que “en marzo se registraron 59.639 nuevos contratos, lo que supone un incremento de 6.153 respecto al mes anterior”. Señaló además que esto representa un crecimiento del 11,5 % frente a febrero y del 1,34 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Agricultura, comercio y audiovisual

Este crecimiento mensual fue especialmente significativo en sectores como el de la Agricultura, que lideró el repunte en términos porcentuales con un incremento del 29,18 %, si bien la Hostelería, con 2.034 contratos nuevos (+11,35 %), lideró la contratación el pasado mes de marzo en términos absolutos. A este sector le siguió el Comercio, con 1.055 nuevos contratos (+13,56 %).

Cabe destacar el avance progresivo que está teniendo el sector audiovisual y las actividades cinematográficas en las islas, ya que el pasado mes de marzo creció un 18,84 % con respecto a febrero, con 415 contratos nuevos.

También resulta reseñable la naturaleza de los contratos firmados en general, ya que el 45,80 % fueron de carácter indefinido, lo que supuso un crecimiento del 11,99 % en esta modalidad en comparación con marzo de 2025.