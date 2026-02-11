Zapata asegura que se necesita 600 millones de euros de los fondos Next Generation para poder hacer llegar las subvenciones a la población

Vídeo RTVC

Mariano Zapata, Consejero de Transición Ecológica, asegura que es necesaria la prórroga de 600 millones de euros de los fondos Next Generation por parte del Estado para poder hacer llegar las subvenciones a la población.

Zapata, ha reiterado este miércoles la solicitud de la islas de ampliar hasta 2028 los plazos para ejecutar los Fondos Next Generation EU, que contribuyen a la transición energética en el archipiélago. El consejero ha reconocido que de los 600 millones, hay 260 millones de euros de estos fondos que aún no han sido adjudicados aún.

Miles de consultadas sobre las ayudas de las renovables

Las oficinas de energía del Gobierno de Canarias han recibido más de 75 mil consultas sobre ayudas relacionadas con las energías renovables. Según Mariano Zapata si se ampliara un año, Canarias podría superar la ejecución al 80 %.