El Gobierno de Canarias invertirá un millón de euros para transformar una parcela degradada del Puerto en un moderno refugio climático

La Consejería de Transición Ecológica presentó este lunes a los vecinos de Tazacorte el proyecto del futuro refugio climático del Puerto. Mariano Hernández Zapata lideró el encuentro para explicar cómo este parque de un millón de euros adaptará el municipio al cambio climático. La obra comenzará en los próximos meses para recuperar un espacio de 2.671 metros cuadrados actualmente abandonado.

Tazacorte contará con un parque verde frente al calor extremo / ACFI Press

La nueva infraestructura se ubicará en una parcela municipal que hoy presenta un estado de degradación evidente. El diseño transforma este suelo en un parque urbano pensado específicamente para reducir el fuerte impacto del calor. Los técnicos han planificado un espacio que favorece el uso ciudadano y la convivencia al aire libre.

El proyecto contempla la plantación de abundante arbolado para generar grandes áreas de sombra natural. La instalación contará con pavimentos permeables, jardines, zonas de juego infantil y un espacio para mascotas. Además, una lámina de agua estratégica ayudará a refrescar el ambiente de forma constante.

El recinto dispondrá también de graderíos, aseos públicos y un sistema de alumbrado eficiente. Estas dotaciones buscan mejorar la calidad de vida de los residentes mediante soluciones sostenibles. El presupuesto total proviene íntegramente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Participación y resiliencia local

El consejero Mariano Hernández Zapata destacó la importancia de compartir el diseño con los propios vecinos. Por ello, el encuentro permitió responder dudas y recoger sugerencias de quienes mejor conocen el entorno. El objetivo es crear un lugar útil, accesible y centrado en las necesidades de las personas.

David Ruiz, alcalde de Tazacorte, agradeció la implicación del Gobierno autonómico en este ambicioso plan. El regidor sostiene que el refugio refuerza el modelo de municipio resiliente ante el calentamiento global. Esta actuación permitirá anticiparse a los efectos climáticos con herramientas innovadoras.

Por su parte, el concejal Toni Santana resaltó la inversión como un referente en la lucha ambiental. El proyecto redundará en un bienestar inmediato para toda la ciudadanía del municipio palmero. Las autoridades locales valoran positivamente este impulso a la infraestructura verde de la zona.

Estrategia contra el calor extremo

Un refugio climático es un área urbana con condiciones óptimas de temperatura y humedad. Estos lugares permiten a la población protegerse durante los episodios de calor intenso. La iniciativa busca mejorar el confort térmico y la habitabilidad de las ciudades canarias.

La Consejería fomenta la participación ciudadana antes de iniciar cualquier obra de estas características. El Gobierno ha publicado recientemente una guía técnica para diseñar estos espacios en todo el archipiélago. El documento establece criterios para adaptar parques y jardines a la nueva realidad climática.

Esta estrategia pretende renaturalizar los entornos urbanos para afrontar con éxito las futuras olas de calor. El futuro parque de Tazacorte servirá de ejemplo para otros municipios de las islas. La recuperación de espacios degradados es una prioridad para la actual gestión regional.