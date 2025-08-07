Todas las islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura, mantienen los avisos por altas temperaturas. La Aemet predice que el calor irá en aumento los próximos días y se prolongará más allá del domingo

Canarias se enfrenta a su primera ola de calor que se extenderá hasta el 12 de agosto. Las previsiones de la Aemet mantienen al archipiélago en alerta por temperaturas extremas, con aviso naranja en cumbres, medianías y sudeste, en especial, en Gran Canaria, y por riesgo de incendios forestales, motivo por el que los cabildos insulares han adoptado medidas preventivas y planes de emergencias.

La Aemet pronostica para este jueves calima ligera combinada con temperaturas que alcanzarán los 40ºC grados, especialmente en medianías, zonas altas y litoral sudeste de Gran Canaria, aunque también es previsible que en Tenerife el mercurio marque por encima de los 38ºC.

Se espera que el punto álgido del episodio de la ola de calor se dé durante el fin de semana, canícula que se se prolongará, según la misma fuente, más allá del próximo domingo. Adicionalmente, se preveé que las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que podrían no bajar de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur.

A primera hora del día, los termómetros ya marcaban los 33,3º C en Agaete – Suerte Alta, o 32,1º C en Agüimes, en Gran Canaria, y 31,1º C en El Pinar, La Dehesa, en Tenerife. A las 08.42horas, las tres localidades grancanarias lideraban las temperaturas máximas del territorio nacional por delante de Castillo de Bayuela, Toldeo, con 31,7º C y Cáceres, con 31,3ºC, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología.

Alertas por altas temperaturas y riesgo de incendio

En previsión a estas altas temperaturas, en varias islas se ha declarado la alerta por riesgo de incendio y de prealerta por altas temperaturas por parte del Gobierno de Canarias, respectivamente, se suma la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular (PEIN) de los respectivos cabildos insulares.

La Dirección General de Emergencias declaró este martes el estado de alerta en Gran Canaria por temperaturas máximas –que entrará en activo a partir de mañana a las 10.00 horas– y prealerta en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife.

Canarias afronta su primera ola de calor con temperaturas de 40 grados. Imagen de este miércoles en la playa de La Aldea.RTVC.

La calima se suma a la ola de calor

Según la Aemet, afectará a Lanzarote, Fuerteventura y a las medianías del resto de islas y las temperaturas mínimas se mantendrán altas en medianías, por encima de los 26-28 ºC, fenómeno meteorológico que se suma a la ola de calor que sufre el archipiélago.

Los cielos estarán en general despejados, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte, y el alisio soplará con intervalos de fuerte en costas noroeste y sureste, donde habrá probables rachas ocasionales muy fuertes a partir de la tarde.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte en torno a un metro.

39 provincias en alerta por calor

De las 39 provincias que estarán en alerta este jueves, 13 de ellas lo estarán en nivel naranja (importante) por calor y se esperan temperaturas máximas de 41ºC, según la previsión de la Aemet.

En concreto, las provincias con alerta naranja por calor son Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén y Las Palmas. Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 41ºC en Córdoba.

El resto de provincias con avisos por altas temperaturas para este jueves son Valencia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, La Rioja, Navarra, Murcia, Lugo, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Baleares, Huesca, Teruel, Almería, Málaga, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, estarán con avisos por tormentas las provincias de Granada y Jaén.

La AEMET prevé para este jueves una estabilidad generalizada en la Península, aunque tenderá a aumentar la inestabilidad en la mitad sur durante el día.