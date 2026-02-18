Las llegadas internacionales al archipiélago se incrementaron un 1,9 % respecto al mismo mes del año anterior

España recibió en enero 6,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, lo que arroja un incremento del 5,2 % respecto al mismo mes del año anterior, y Canarias, donde las llegadas subieron un 1,9 %, recibió el 44,2 % de ellos, según el organismo público Turespaña.

Canarias recibió el 44,2 % del pasaje aéreo internacional llegado a España en enero. EFE/ Elvira Urquijo A.

En concreto, a nivel nacional, el flujo desde Europa registró un ascenso del 3,5 %, mientras que desde América llegaron un 8,1 % más y Asia experimentó un 20 % de incremento, según apuntó este miércoles a través de un comunicado la institución pública.

Durante este mes se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, excepto de Alemania, que se anotó una caída del 2,8 %.

Principales países emisores

Reino Unido fue el principal mercado con 1,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 16,6 % del total del flujo de llegadas a España en enero, lo que supone un avance interanual del 1,6 %.

Por otro lado, Canarias fue su principal destino, con una cuota de 44,2 % del flujo total, siguiéndole la Comunidad Valenciana y Andalucía con cuotas del 14 % y 12,6 % respectivamente.

Desde Alemania, volaron en enero 0,7 millones de pasajeros (10,3 % del total), un 2,6 % menos que el mismo mes en 2025, una caída que repercute sobre todo en Baleares y también, en Canarias. En enero, el archipiélago canario fue la principal receptora, con una cuota del 42,1 % de llegadas.

Finalmente, las seis principales comunidades acapararon el 97,8 % del total de llegadas, registrando todas aumentos excepto Baleares. La Comunidad Valenciana registró la subida más intensa, del 7,7%, y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 1,9 %.