Canarias pide un plan de choque ante un posible desabastecimiento de queroseno por la guerra de Irán

El ejecutivo autonómico ha pedido que se tenga en cuenta a Canarias para elaborar un plan de choque ante la posibilidad de desabastecimiento de queroseno por la guerra de Irán

El Gobierno de Canarias ha pedido al Estado que elabore un plan de choque para Canarias ante posibles desabastecimientos en materias primas como el queroseno que produzca el conflicto en Irán, dadas sus singularidades como región ultraperiférica.

El Ejecutivo autonómico ha acordado este lunes, en Consejo de Gobierno, remitir comunicaciones a distintos ministerios y al propio presidente Pedro Sánchez en las que se destaca la necesidad de seguir avanzando en el diálogo a dos bandas para idear algún posible plan de choque, o para ampliar el ya existente, con el fin de mitigar los efectos adversos que ha producido este conflicto.

Alfonso Cabello en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del 13 de abril de 2026

Coordinación para tomas decisiones con el Estado

En una situación tan cambiante, ha destacado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, en rueda de prensa, Canarias «seguirá reclamando un espacio, un entorno para mantener una línea de diálogo fluida con el Estado a la hora de tomar decisiones».

Lo que no quiere el Ejecutivo autonómico es que ocurra lo que, a su juicio, pasó el pasado 20 de marzo, cuando Sánchez anunció el paquete de medidas para encarar las consecuencias de la guerra y se olvidó de las singularidades canarias, ha referido.

Una cuestión que ha puesto sobre la mesa Cabello sobre lo que pide Canarias es habilitar el almacenamiento propio de ciertas materias primas -en este caso el queroseno, en base a las dudas sobre su abastecimiento puestas sobre la mesa por determinados operadores en las últimas horas- en la comunidad autónoma.

Competencia estatal

Eso sí, ha agregado que no es al Gobierno de Canarias a quien le corresponde diseñar dicho plan de choque, sino al estatal.

«Quizás el Gobierno de España está demasiado acostumbrado a que el de Canarias le haga el trabajo, pero aquí lo que queremos es saber qué se va a hacer ante estas situaciones que pueden darse, cuál es el plan por parte del Estado, y si se tendrá en cuenta las singularidades canarias o se olvidarán de ellas, como ya pasó el pasado 20 de marzo», ha aseverado.

Las comunicaciones a las que ha aludido se han remitido a los Ministerios de Industria y Turismo, Economía y al de Transportes, además de otra personal del presidente canario, Fernando Clavijo, a su homólogo estatal, al considerar que son los que más tienen que decir ante la amenaza de desabastecimiento en el combustible aéreo.

Y es que, ha remarcado Cabello, empieza a verse «preocupación» con respecto a los «ritmos de abastecimiento» de ciertas materias primas y productos manufacturados, como vehículos o muebles, tal y como les ha trasladado este mismo lunes la asociación de grandes superficies de Canarias.

«Hay algunas materias primas que son básicas y es vital que haya un plan de acción diseñado que se ejecute de la mejor manera posible, que tenga especificidades para Canarias y que esté coordinado con el resto del Estado y el conjunto de la U», ha defendido el portavoz del Gobierno isleño.