Pablo Rodríguez participa en Madrid en una jornada en la que ha abordado los acuerdos para ofrecer alternativas de vivienda a quienes más lo necesitan



Canarias es pionera en iniciativas público-sociales para ampliar el parque de vivienda. En la imagen, jornada organizada por Provivienda en Madrid donde ha participado el consejero regional, Pablo Rodríguez.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha participado este miércoles en la jornada ‘La casa a cuestas. Plan Estatal de Vivienda como herramienta para la vivienda asequible’, organizada por Provivienda. Ha puesto en valor el modelo canario de colaboración público-social destinado a incrementar el parque de vivienda protegida a través de entidades del tercer sector y ha destacado que “Canarias es una comunidad pionera en apostar por este tipo de iniciativas para incrementar la vivienda protegida y atender a las familias en situación de vulnerabilidad en las islas”.

En este sentido, ha subrayado que “Canarias es la primera comunidad autónoma del Estado en impulsar una iniciativa que permite poner en servicio viviendas ya construidas, adquiridas por organizaciones sociales, y financiadas por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Una fórmula que agiliza la respuesta a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, reduce precios y contribuye a combatir la emergencia habitacional con soluciones más rápidas y eficientes”.

Durante la celebración del foro, Canarias ha sido la única comunidad autónoma que ha contado con una mesa específica dentro del programa del encuentro, ‘La implementación del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda desde las particularidades territoriales: el caso de Canarias’, en la que también ha participado el co-director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez.

Acuerdos para incrementar el parque de vivienda protegida

El consejero ha explicado que el Gobierno de Canarias ha fortalecido la colaboración con Provivienda a través de varios acuerdos en el marco del Programa 6 del Plan Estatal. En este sentido, se han formalizado dos acuerdos que permitirán la calificación de 76 viviendas del mercado libre como viviendas protegidas, lo que permitirá ampliar el acceso a alquileres asequibles a canarios y canarias.

En esta línea, el consejero ha destacado que está ofreciendo resultados inmediatos. Más de 70 viviendas protegidas se incorporarán al parque residencial y alrededor de 26 familias ya residen en ellas con alquileres en torno a los 300 euros mensuales, un 70% por debajo del precio de mercado. “Les hemos dado la oportunidad de iniciar un proyecto de vida en una vivienda asequible y social. Estamos ante una iniciativa novedosa que ya es un éxito”, ha afirmado.

Además, el Ejecutivo ha suscrito un acuerdo con MUVISA para destinar 12 viviendas en alquiler asequible, y otro con VISOCAN para incorporar más de 10 viviendas a la red de viviendas protegidas de titularidad pública, también dentro del actual Programa 6 del Plan Estatal de Vivienda.