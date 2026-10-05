Canarias Play ofrece en directo el partido amistoso entre el Vero Volley Monza y el CV Guaguas

El choque se emite este martes a las 18:00 horas a través del canal de YouTube de RTVC Deportes y la web rtvc.es desde el Parc Sportiu de Llobregat

Varios jugadores del Club Voleibol Guaguas. Imagen de archivo.

Canarias Play emite en directo este martes 6 de octubre, a las 18:00 horas, el encuentro amistoso de carácter internacional que enfrenta al Club Voleibol Guaguas contra el conjunto italiano del Mint Vero Volley Monza. El choque, que se disputará en el Parc Sportiu de Llobregat (Cornellà, Barcelona), sirve para conmemorar el 70º aniversario de la Federación Catalana de Voleibol y el 50º aniversario del club grancanario.

El enfrentamiento supone una prueba de nivel para el cuadro canario a pocos días de arrancar de manera oficial el curso 2026-2027. Tras finalizar el encuentro en tierras catalanas, la expedición amarilla regresará a Gran Canaria para disputar el sábado 10 de octubre la segunda semifinal de la III Copa Ibérica frente al Benfica de Portugal, torneo en el que también compiten el CV Melilla y el Sporting de Lisboa.

Un rival de primer nivel europeo

El Mint Vero Volley Monza, militante en la Serie A1 italiana, cuenta en su historial con un título de la CEV Cup, además de dos trofeos de Liga, una Copa de Italia y dos Supercopas de su país. El cuadro transalpino ha sido habitual en las rondas finales de las principales competiciones continentales, incluyendo la CEV Champions League.

Por su parte, el CV Guaguas llega a esta cita tras una destacada campaña 2025-2026 en la que alcanzó la quinta posición en la máxima competición europea. El club grancanario atesora en sus vitrinas diez títulos de Liga, nueve Copas del Rey, cinco Supercopas de España y una Copa Ibérica.

El encuentro nace a raíz de la invitación formulada por la Federación Catalana de Voleibol tras la celebración del Congreso Internacional de este deporte el pasado mes de septiembre en Barcelona, foro en el que estuvo presente el presidente de la entidad amarilla, Juan Ruiz.

Cobertura en directo en las plataformas digitales de RTVC

Además de Canarias Play, la retransmisión podrá seguirse a partir a través del canal de YouTube de RTVC Deportes y en la web www.rtvc.es.

La narración del choque correrá a cargo del periodista Jorge Peris, acompañado en los comentarios técnicos por Chema Sánchez, fundador, presidente y entrenador del Club Vóley Playa Net 7.