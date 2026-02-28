Canarias Play ofrece este domingo en directo Final de la Copa del Rey de Voleibol

Podrá seguirse en directo, a partir de las 16:30 horas, en Canarias Play y en las plataformas digitales de RTVC, y en diferido a las 01:00 horas en Televisión Canaria

RTVC se vuelca este domingo 1 de marzo con la cobertura de laFinal de la Copa del Rey de Voleibol, que se celebrará en el Pabellón La Fuente de San Luis, en Valencia.

El encuentro se podrá seguir en directo, a partir de las 16:30 horas, a través de la plataforma Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes y en la web rtvc.es.

Ya de madrugada, a las 01:00 horas, la final se emitirá en diferido en Televisión Canaria, permitiendo así que la audiencia pueda revivir la gran cita del voleibol nacional también en TDT.

La narración estará a cargo de Jorge Peris, acompañado en los comentarios por Héctor González Goya, en una cobertura que acercará a los espectadores todos los detalles de la lucha por el título copero. Con esta emisión multiplataforma, RTVC refuerza su apuesta por el deporte y por ofrecer a la audiencia canaria los grandes acontecimientos del calendario nacional.

El torneo reúne a los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina al término de la primera vuelta: CV Guaguas, Grupo Herce Soria Voleibol, Conectabalear CV Manacor, CV Melilla, Pamesa Teruel VB, Cisneros La Laguna, UC3M Voleibol Leganés y el anfitrión Léleman Conqueridor.

Desde este jueves se disputan los cuartos de final y las semifinales, de las que saldrán los dos equipos que lucharán por el título en la gran final del domingo.