Más de 2.000 personas han participado en esta encuesta que analiza vínculos identitarios, culturales y patrimoniales

El Gobierno de Canarias ha impulsado un estudio sobre identidad y patrimonio, cuyos resultados se han realizado a partir de una encuesta a más de 2.000 residentes en todas las islas. Este informe se trata del trabajo más amplio y profundo realizado en Canarias sobre identidad cultural.

El objetivo de este estudio, cuyo documento supera las 300 páginas, es analizar los factores que configuran la identidad personal, social y territorial de la población canaria, así como su vínculo con el patrimonio material e inmaterial del Archipiélago.

¿Cómo nos identificamos los canarios?

Una de las principales conclusiones del estudio confirma que la ciudadanía canaria se identifica de manera especialmente intensa con los espacios más próximos: el barrio, el pueblo o ciudad y la isla.

Esta identificación disminuye progresivamente al ampliar la escala territorial hacia la Comunidad Autónoma, España o Europa, evidenciando un modelo de pertenencia múltiple con fuerte arraigo local.

El análisis también muestra que factores como la generación y el género se sitúan entre los elementos más relevantes de autoidentificación, por encima de la clase social, la orientación sexual o la religión, que presentan menor incidencia.

Canarias presenta el mayor estudio sociológico sobre identidad y patrimonio del archipiélago. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Los resultados revelan que los factores identitarios más relevantes para la ciudadanía son el lugar cercano de residencia —pueblo o ciudad— y la isla, ambos señalados por cerca del 50% de los encuestados.

En un segundo nivel aparecen la generación y el género, con alrededor del 25% de menciones. Por debajo del 15% se sitúan el país, la comunidad autónoma, la orientación sexual, la profesión, la clase social, la religión y, cerrando la lista, la ideología política.

Las generaciones más jóvenes otorgan mayor importancia a aspectos personales y culturales, mientras que los grupos de mayor edad mantienen una vinculación más intensa con factores territoriales.

Finalmente, sobre qué define ser “verdaderamente canario”, casi el 90% destaca haber vivido o vivir en Canarias como el factor esencial. Le sigue el haber nacido en las islas (83,5%) y, en tercer lugar, hablar el español propio del archipiélago (75%).

Tener nacionalidad española o ser descendiente de varias generaciones canarias también se consideran aspectos importantes, aunque en menor medida (en torno al 69%).

Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

¿Cómo se realizó la encuesta?

El estudio demoscópico se realizó en Canarias entre el 16 y el 31 de julio de 2025, basado en 2.000 entrevistas telefónicas asistidas mediante el sistema CATI. Este analizó los principales elementos que conforman la identidad de la población canaria.

Por otro lado, el trabajo de campo se efectuó con un muestreo aleatorio polietápico, estratificado por islas y ajustado por cuotas de sexo y edad para garantizar la representatividad.