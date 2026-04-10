El comisionado José Ramón Barrera impulsa un nuevo incentivo fiscal que reduce los costes de las micropymes y fomenta la inversión en capital humano

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, presentó este viernes una propuesta ambiciosa en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico. El plan busca incorporar un nuevo incentivo fiscal basado en la Reserva de Capitalización, una herramienta diseñada para aliviar los costes operativos de las empresas isleñas y estimular la formación de los trabajadores y la conciliación familiar.

Canarias propone renovar el REF para premiar la solvencia y la conciliación laboral | Gobierno de Canarias

Barrera defendió la necesidad de modernizar el fuero canario para que responda con eficacia a las demandas de un tejido productivo formado, en su gran mayoría, por micropymes. Durante su comparecencia, el comisionado fue crítico con las limitaciones de las herramientas actuales: “el modelo actual de incentivos tiene una limitada eficacia”, ya que el sistema solo compensa los costes de la insularidad si la empresa realiza inversiones físicas previas. Además, advirtió que el esquema vigente es procíclico y empuja el beneficio empresarial casi exclusivamente hacia la acumulación de capital físico.

Un escudo contra las crisis económicas

La nueva propuesta permitiría que las empresas canarias mejoren su capitalización sin la obligación de ejecutar inversiones en activos concretos de forma inmediata. Esta medida otorga una mayor flexibilidad en la gestión de recursos y dota a los negocios de una mejor resiliencia ante posibles crisis. Al retener beneficios para reforzar los fondos propios, las compañías ganan en solvencia y reducen su peligrosa dependencia de la financiación bancaria externa.

Más allá del balance contable, este instrumento persigue elevar la productividad de las islas. El incentivo premiará a quienes apuesten por el capital humano, favoreciendo así un crecimiento económico mucho más sostenible en el tiempo. La idea se inspira en la Reserva de Capitalización estatal que funciona desde 2015, aunque con una intensidad mayor para el archipiélago, siguiendo el rastro del éxito que ya han cosechado los diferenciales fiscales en el sector del cine y la I+D+i.

Reducciones fiscales de hasta el 60 %

El planteamiento técnico detalla una reducción de la base imponible vinculada al aumento de los fondos propios. Esta rebaja alcanzaría el 40 % con carácter general, pero el comisionado propone elevarla hasta el 60 % si las empresas destinan esos fondos a la creación de empleo, la formación continua de su plantilla o la implementación de medidas de conciliación laboral.

Expertos de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna avalan la iniciativa, augurando que tendrá un “efecto positivo” al incrementar la competitividad y promover la equidad territorial. Según los académicos, esta reserva no sustituye a la actual Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), sino que funciona como una herramienta complementaria que puede coexistir con ella sin distorsionar el mercado.

Un modelo para generar más riqueza

Barrera subrayó que este cambio legislativo resulta vital para las micropymes, que suponen más del 90 % del tejido empresarial de las islas y que a menudo quedan fuera del REF por no poder afrontar grandes inversiones. La propuesta llega en un momento de declive del régimen actual, cuya aplicación ha caído en las últimas décadas tanto en número de beneficiarios como en capital dotado.

El objetivo final es transitar hacia un sistema más flexible y social. José Ramón Barrera cerró su intervención con una reflexión estratégica: “No creo que la solución esté en repartir la riqueza entre más gente sino en un avanzar hacia un modelo en el que todos generemos más riqueza para que la prosperidad sea mayor y compartida por todos”. La propuesta recibió el apoyo unánime de la mayoría de los grupos parlamentarios, quienes coincidieron en que el REF debe evolucionar para garantizar un crecimiento más justo e inclusivo en Canarias.