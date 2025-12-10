La comunidad autónoma de Canarias es la quinta comunidad que menos gasta en cada alumno de las universidades públicas

Canarias es la quinta comunidad autónoma que menos dinero destina por alumno en la universidad pública (8.884 euros). Solo gastan menos Madrid (6.975 euros), Extremadura (8.069), Cataluña (8.362) y Murcia (8.460), pero lejos de Cantabria o La Rioja, con cifras superiores a los 11.000 euros.

Brechas entre comunidades autónomas

Así consta en el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2025, que analiza la evolución del conjunto de las universidades a través de diferentes indicadores. Entre otros, el de la financiación o el de la empleabilidad. Incide en que en 2023 los niveles de financiación seguían siendo un 10% inferiores a los de 2009.

Las transferencias corrientes y de capital por alumno se situaron en el 27,8 % de media estatal, y mientras Cantabria, Andalucía, Comunidad Valenciana o Asturias estuvieron por encima del 35 %, la comunidad madrileña se situó en el 16 %.

«Cerrar estas brechas exige avanzar hacia un modelo de financiación más estable, diversificado y orientado a resultados, que combine una mayor participación del sector privado con una asignación pública estratégica y basada en evidencias», señalan los expertos del informe.

Las más financiadas

En este sentido, las cinco universidades públicas con mayor financiación por alumno son la Politécnica de Cartagena, la Universidad de Cantabria, la Universidad de La Rioja, la Politècnica de València y la Politècnica de Catalunya.

Y entre las siete con menores valores figuran tres madrileñas (Rey Juan Carlos, Alcalá y Complutense), tres catalanas (Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra) y la sevillana Pablo de Olavide.

Por otra parte, las tasas y precios públicos por alumno también son dispares y mientras en Galicia se situaron en 1.000 euros por estudiante, en Madrid supusieron más de 2.000 euros.

En grado, los precios más altos están en Navarra (19,29 euros por crédito en primera matrícula), Madrid (18,55 euros) y Cataluña (18,15 euros), mientras que los más bajos corresponden a Galicia (11,95 euros por crédito), Asturias, (12,34), Canarias (12,50) y Andalucía (12,62).

Esto implica que el coste total de un grado de 240 créditos oscila entre los 4.629,6 euros en Navarra y los 2.868 euros en Galicia.

Por universidades las cuatro madrileñas (Carlos III, la Autónoma, la Politécnica y la Complutense), junto a las universidades de Barcelona, Politècnica de València y Politècnica de Catalunya, se sitúan entre las que presentan mayores ingresos por alumno.

Crece el Personal Docente Investigador (PDI) impulsado por las privadas

Desde el curso 2015-2016 hasta el 2023-2024, el personal docente e investigador (PDI) ha crecido en un 20 % hasta los 141.887, impulsado por las universidades privadas, donde el crecimiento ha sido del 64 %, frente al 13 % en las públicas.

El 58 % del PDI trabaja a tiempo completo, y el 60 % tiene plaza estable. En las públicas, el 61 % está en dedicación completa, pero menos de la mitad es permanente. En las privadas estos datos se invierten: menos del 40 % trabaja a tiempo completo pero más del 85 % tiene contrato indefinido.

Los investigadores recomiendan incentivar «financieramente a aquellas universidades que gestionen eficazmente sus plazas de reposición de profesorado en los próximos años… siguiendo modelos como ICREA en Cataluña o Ikerbasque en el País Vasco».

La mejora en la gestión del talento ha aumentado -señalan- pero impulsada principalmente por el fuerte avance de las universidades privadas que se sitúan ligeramente por encima de las públicas en eficiencia media.

Las privadas han incorporado perfiles más jóvenes y con una mayor estabilidad contractual frente a un sector público donde predomina un PDI más envejecido.

Nivel de eficiencia

La nueva edición del Informe CYD 2025, que mide la gobernanza, financiación, talento, impacto científico y social, empleabilidad, internacionalización y equidad de la universidad, señala que la ‘Eficiencia global del Sistema Universitario Español’ ha crecido el 3,87 % en tres años, más en las privadas (el 4,42 %) que en las públicas (el 3,83 %).

«Aunque el crecimiento es moderado, señala una tendencia sostenida de mejora en el desempeño medio del sistema«, explica el análisis que indica que los indicadores que miden la equidad y la empleabilidad presentan los niveles más elevados de eficiencia junto con la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Por el contrario, la internacionalización presenta menor nivel de eficiencia y se convierte en una de las principales debilidades.

Entre 2020-2021 y 2023-2024, el índice de internacionalización descendió un 9,6 % y la movilidad de estudiantes sigue concentrada en estancias cortas.