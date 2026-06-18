Según los datos publicados por Turespaña, solo en el mes de mayo llegaron a las islas 1,07 millones de pasajeros, un 0,7 % menos que el pasado año

Aeropuerto Tenerife Sur. Imagen de recurso Europa Press

Canarias recibió unos 6,8 millones de pasajeros internacionales en los cinco primeros meses del año, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Mientras, sólo en mayo llegaron al archipiélago un total de 1,07 millones de pasajeros, un 0,7% menos, según datos publicados este jueves por Turespaña.

En el conjunto de España hubo cerca de 43,5 millones de pasajeros internacionales hasta mayo (+5,3%) y durante el quinto mes llegaron 11,1 millones de pasajeros, un 5,8% más, la mayoría provenientes de Europa casi un 87%, un 6,5% por encima del mes de mayo del año 2025.

Desde América llegó el 8,6%, con un incremento del 7,6%. Un mes más, Asia, que representa el 1,9% del total de pasajeros, experimenta un retroceso, en esta ocasión del -17,1%.

En mayo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados. Destacó, otro mes más, la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados, según Turespaña, destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos, destacando Brasil. Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados, como ya sucedió en abril, por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Principales países de origen

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,9% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 5,5%.

Baleares fue su principal destino, con una cuota del 24,9% del total, y un avance del 4,8%, siguiéndole Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana con cuotas inferiores al 20%. La Comunidad Valenciana y Cataluña destacaron por recibir más de 35.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros (13,6% del total) con un aumento del 4,4%, debido en gran medida al notable aumento en Baleares con más de 38.000 pasajeros adicionales. Este mercado lidera los viajes en compañías tradicionales aglutinando el 45,6% de los pasajeros de esta modalidad, registrando una subida del 7,7%.

Desde Italia llegó el 9,6% del flujo de pasajeros recibido en mayo (poco más de un millón de pasajeros). Este dato supone un crecimiento interanual del 8,2% que benefició a muchas comunidades, destacando la Comunidad Valenciana con más de 29.000 pasajeros adicionales. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid aglutinando el 54,6% de las llegadas.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 2% en mayo. La Comunidad de Madrid de Madrid acaparó el 22,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,3% del flujo, aumentando un 0,7% la primera y retrocediendo la segunda, un -4,1%. Destacaron los incrementos interanuales superiores al 10% de Andalucía, el País Vasco y Canarias.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total en mayo, un incremento del 2,4% en mayo.