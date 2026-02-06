Canarias recibe un millón de turistas menos que Marruecos

El país alauita recibió el año pasado casi 20 millones de turistas, cerca de 1 millón más que Canarias

Por primera vez adelantó al archipiélago en número de visitantes. Podría tratarse de una fuga de turistas, porque en Canarias ya se nota un menor volumen de reservas.

La bajada del número de reservas en las islas se ha hecho notar por parte de los operadores turísticos canarios, que a partir de ahora no le quitan los ojos de encima a Marruecos. Por primera vez en la historia, el país alauita supera al archipiélago en número de visitantes.

Las aspiraciones de Marruecos

Las aspiraciones turísticas de Marruecos están en alcanzar los 26 millones de visitantes. Por ello para cumplir con este objetivo debe sumar 6 millones en solo 4 años.

El reino alauita entiende que el turismo es un factor de desarrollo socioeconómico y social para su pueblo, por eso está haciendo inversiones muy grandes en infraestucturas, sobre todo teniendo en cuenta la llegada del Mundial de fútbol de 2030, que se disputará, principalmente, en conjunto España, Marruecos y Portugal.

Para entonces, se prevén que estén construidas decenas de hoteles. En cuento a las conexiones aéreas, los turistas que hasta ahora habían sido fieles a Canarias, ven los vuelos al país vecino una opción más viable. De hecho, los turistas británicos, muy comunes en las islas, ahora se están desplazando a Marruecos.

Factores entre Canarias y Marruecos