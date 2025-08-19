Sólo se trasladarán 20 menores por semana hasta la segunda semana de septiembre

El Gobierno de Canarias recrimina al Estado que siga sin tener un plan establecido y un calendario para llevar a cabo la distribución de los menores migrantes hacia Península. Lo hace tras una nueva reunión este martes del comité para la derivación de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

Canarias recrimina que siga sin haber plan para la distribución de menores. (Archivo) Candelaria Delgado.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, dijo que sigue sin haber «una hoja de ruta clara, ni un plan establecido de derivaciones», así como que el actual ritmo de traslados hacia Península provocará tardar «más de un año» en dar cumplimiento a lo dictado por el Tribunal Supremo.

En esta reunión, el Estado confirmó el traslado de 9 chicas el jueves y de otros 7 jóvenes el domingo, así como de 20 menores más por semana en los próximos 15 días.

Ante este ritmo, se tardaría más de 10 meses en completar los traslados

En este sentido, Canarias pone sobre la mesa el hecho de que, ante este ritmo de derivaciones, se tardaría más de 10 meses en completar los traslados de los alrededor de 1.000 menores que han solicitado protección internacional.

Sandra Rodríguez, la directora general de Protección a la Infancia, recriminó que «se generará incertidumbre, desconfianza de los chicos, y que muchos de ellos cumplan la mayoría de edad en estos meses y no puedan continuar con su proyecto migratorio como menores», con lo que ello supondría para sus derechos.

Incluso algunos de ellos han cambiado de opinión y han dejado de autorizar su traslado al ver la dilación que se ha producido en las derivaciones, según apuntó Rodríguez.

«Esas 1.200 plazas que nos decían que ya estaban negociadas»

Desde el archipiélago también se insta al Estado a que les informe sobre las plazas conveniadas y los lugares a los que se derivan estos menores migrantes.

«Hoy nos han constatado que no derivarán a esos menores a centros ya establecidos, sino que están creando nuevas plazas, por lo que esas 1.200 plazas que nos decían que ya estaban negociadas y se iban a instaurar no existen todavía», lamentó Delgado.

Por otro lado, recordó que se está incumpliendo el mandato del Tribunal Supremo de hacer todo lo posible por aliviar el hacinamiento en los centros del Archipiélago, por lo que no se va a hacer responsable ante el alto tribunal de los incumplimientos del Estado.

Finalmente, recordó que Canarias y el Estado deben presentar un informe periódico de los avances en el cumplimiento del auto.