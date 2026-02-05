Canarias refuerza su compromiso con la diversidad LGTBIQA*

El Gobierno autonómico, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava visitan la sede de la asociación Diversas para consolidar las políticas de igualdad y no discriminación

Representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava visitaron este jueves las instalaciones de la asociación Diversas. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, junto a responsables insulares y locales, conocieron de primera mano el trabajo de esta entidad. Una organización que, desde hace una década, mejora la vida de la población LGTBIQA* en el norte de la isla y acompaña proyectos de vida de toda la comunidad tinerfeña.

Declaraciones: Eva Hernández, presidenta de la Asociación Diversas / Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

Durante el encuentro, Candelaria Delgado anunció que la Dirección General de Diversidad contará con un presupuesto de 1,16 millones de euros este año. Esta cifra representa un incremento del 7,6 % respecto al ejercicio anterior. Estos fondos servirán para reforzar los programas de igualdad de trato, el apoyo a entidades sociales y las campañas de sensibilización ciudadana.

Coordinación entre administraciones

La consejera subrayó que “la suma de esfuerzos entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos es clave para que las políticas de igualdad lleguen de forma efectiva a toda la ciudadanía, con independencia del municipio en el que viva y ahí es fundamental la labor de Diversas”. Por su parte, el director general de Diversidad, Celso Mendoza, destacó que el Ejecutivo prioriza la atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión. Lo hace mediante la mejora de los servicios de asesoramiento en todo el archipiélago.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, elogió la labor de la asociación y la profesionalidad de su equipo interdisciplinar. Linares insistió en que las instituciones deben ofrecer el máximo apoyo al colectivo para construir un mundo más libre, destacando que el trabajo conjunto resulta esencial para alcanzar la igualdad real.

Imagen de la visita de este jueves a la Asociación Diversas | Gobierno de Canarias

Una hoja de ruta estratégica

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, señaló que la “garantía real de los derechos de las personas LGTBIQA+ solo es posible desde la colaboración leal y coordinada entre todas las administraciones públicas”. León puso en valor el Marco Estratégico Insular de Atención a la Diversidad LGTBIQA+ 2025-2030. Se trata de una herramienta pionera que alinea las políticas del Cabildo con las locales y autonómicas para evitar desigualdades territoriales.

Desde la propia entidad, su presidenta Eva Hernández reivindicó la labor diaria en los ámbitos social, educativo y jurídico que realizan desde hace diez años. Hernández afirmó que “es muy importante visibilizar las intervenciones que realizamos en el ámbito social, educativo y jurídico no solo en actuaciones puntuales sino las realizadas en el día a día, acciones que son más que necesarias dada la realidad social actual que está afectando a muchas personas que acuden a nuestros servicios, una labor que venimos realizando durante estos últimos diez años y que hay que poner en valor”.

Retos contra la discriminación

Las tres administraciones reafirmaron su objetivo de consolidar la igualdad y la diversidad como ejes transversales de su gestión. Entre las medidas prioritarias destacan el impulso de la educación para la igualdad. También, la prevención de la violencia y acciones específicas para la integración laboral de las personas trans.

Finalmente, las instituciones se comprometieron a intensificar la lucha contra el acoso laboral por LGTBIfobia. Este frente común busca garantizar que el entorno de trabajo y la convivencia social en las islas respeten los derechos humanos y la inclusión de todas las personas.