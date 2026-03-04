La intensidad del viento tiende a disminuir este miércoles y el Gobierno de Canarias ha rebajado a prealerta la situación meteorológica

Sala Operativa del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

Canarias ha registrado esta noche, debido a la afección de la borrasca Regina, un total de 40 incidentes leves debido al viento, según ha informado este miércoles el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.



La mayor parte de estos incidentes se produjeron en la provincia de Las Palmas. Las incidencias tienen que ver con la caída de ramas, algún desprendimiento, problemas menores con el suministro eléctrico, la caída de planchas y contenedores de basura.



La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación meteorológica en el archipiélago, pasando de alerta a prealerta por viento a partir de las 09:00 horas de este miércoles, 4 de marzo de 2026, en toda la Comunidad Autónoma.

Menor intensidad del viento

Según las previsiones, a partir de esta mañana el viento gira a componente norte y disminuye progresivamente su intensidad en todo el archipiélago.

No obstante, se mantiene baja probabilidad de rachas fuertes de hasta 90 kilómetros por hora en zonas altas y en vertientes este y oeste de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera.

En el resto del territorio autonómico se prevén rachas máximas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, sin que se esperen fenómenos de mayor intensidad.

Seguimiento de la situación

La Dirección General de Emergencias recomienda a la población mantener la precaución, especialmente en zonas de cumbre y áreas expuestas, y seguir las indicaciones de los servicios oficiales mientras se mantenga la situación de prealerta.

El Gobierno de Canarias continuará monitorizando la evolución meteorológica y no descarta nuevas actualizaciones en función de los cambios en las previsiones.

Continuará la lluvia

La lluvia seguirá siendo protagonista en las próximas horas en las islas, con menos intensidad, pero acompañada de tierra como consecuencia de la entrada de polvo en suspensión.

Las precipitaciones permanecerán el jueves, en menor cantidad, para volver aumentar su presencia el próximo viernes.

Por lo que respecta al estado del mar, continúa la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.