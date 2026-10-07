El mes de septiembre se caracterizó por varios episodios de calor, que se reflejaron especialmente en la frecuencia de noches tropicales, con temperaturas mínimas que no bajaron de los 20 grados

Septiembre, mes caluroso. Imagen de recurso Freepik

Canarias vivió el pasado mes de septiembre el episodio de calor más destacado desde que existen registros homogéneos. La temperatura media en el conjunto del archipiélago alcanzó los 24,4 grados centígrados, lo que supone una anomalía de +2,6 grados respecto a la media de referencia y convierte a septiembre de 2026 en el más cálido desde 1961, con un carácter «extremadamente cálido».

En cuanto a las precipitaciones, Canarias acumuló una media de 4,3 litros por metro cuadrado, equivalente al 69 % del valor esperado para este mes. A pesar del déficit de lluvias, el comportamiento pluviométrico fue considerado normal dentro de la serie de referencia 1991-2020. En la clasificación histórica, septiembre se sitúa entre el 30º y 31º más seco desde 1961.

Noches tropicales

El calor se reflejó especialmente en la frecuencia de las noches tropicales. Al menos 22 estaciones meteorológicas automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registraron temperaturas mínimas iguales o superiores a 20 grados todos los días del mes. Estas estaciones se localizaron principalmente en Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, el sur y algunas zonas del norte de Gran Canaria, además de El Hierro.

Las únicas estaciones que no registraron ninguna noche tropical fueron Izaña y el Parador de Las Cañadas, en Tenerife, y Roque de los Muchachos, en La Palma. El Corral de los Juncos, en Gran Canaria, contabilizó únicamente una.

El comportamiento térmico estuvo marcado por una sucesión de episodios cálidos. La temperatura media permaneció durante todo el mes por encima de los valores normales, aunque se produjeron breves intervalos en los que descendió hasta registros próximos a la media.

Episodios de calor

El primer episodio cálido se prolongó del 1 al 9 de septiembre. Las anomalías fueron aumentando progresivamente hasta alcanzar los +5,4 grados el día 8, jornada en la que la temperatura media llegó a los 27,6 grados, la más elevada de esta primera fase. La presencia de calima fue constante, especialmente en altura, y se emitieron avisos por temperaturas máximas, incluido el nivel naranja para varias zonas de Gran Canaria los días 8 y 9.

Tras un breve descenso, el segundo episodio de calor, entre los días 12 y 15, fue el más intenso del mes. La expansión de la dorsal africana hacia el Atlántico, junto con una baja térmica sobre el noroeste de África y el debilitamiento del gradiente de presión sobre Canarias, favorecieron un fuerte ascenso de las temperaturas. El 15 de septiembre se alcanzaron los valores máximos del mes, con una temperatura media de 28,4 grados y una anomalía de +6,7 grados.

Gráfico Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Finalmente, entre el 21 y el 24 de septiembre se produjo un tercer episodio cálido, asociado a la llegada de masas de aire de componente sur, acompañadas de nubosidad media y alta y actividad tormentosa, especialmente en las islas occidentales. El día 24 la temperatura media alcanzó los 27,9 grados, con una anomalía de +6,6 grados.

El conjunto de estos episodios explica que septiembre de 2026 haya quedado registrado como el mes de septiembre más cálido de Canarias desde 1961.