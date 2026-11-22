Temperaturas poco comunes para un mes de noviembre, el termómetro ha marcado entre 8 y 10 grados más de lo habitual en zonas de medianías

Canarias lleva seis días consecutivos a más de 25 grados en varios puntos del archipiélago. Son temperaturas poco habituales para esta época del año y más comunes a meses como septiembre.

Durante la última semana se han registrado temperaturas que no son propias de esta época del año. De hecho, el termómetro ha marcado entre 8 y 10 grados por encima de lo habitual, especialmente en medianías y cumbres.

Tiempo más otoñal

Por ejemplo, en Tejeda, se ha registrado la temperatura más alta. Este domingo, a las 10 de la mañana ya se habían 25 grados, cuando lo habitual para el mes en curso serían los 17º – 18º. El motivo de esta situación es un anticiclón que bloquea la llegada de las borrascas atlánticas a las islas. Algo que se espera que se prolongue hasta el martes y será a partir del miércoles cuando regrese un tiempo más otoñal y desciendan las temperaturas.