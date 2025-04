Canarias defiende el papel de las RUP como potencias en innovación, sostenibilidad y conectividad

El Estado invertirá más de 1.000 millones en los puertos canarios del Corredor Atlántico

Canarias reivindica a las regiones ultraperiféricas como potencias en innovación y sostenibilidad. Foto Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias reivindica el papel de las regiones ultraperiféricas como potencias en innovación, sostenibilidad y conectividad. Así lo ha reflejado en la inauguración de la ‘Joint Workshop of the Atlantic Corridor and the European Maritime Space on Ten-t islands and Outermost Regions’, celebrada por primera vez en el Puerto de Las Palmas.

Este encuentro convertirá a Canarias en la sede para abordar la conectividad de las regiones que forman parte del Corredor del Atlántico. La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha afirmado que esta “es una oportunidad trascendental para recordar que todas las políticas de innovación, de avance tienen que contemplar y modularse a la realidad de un archipiélago como el de Canarias”.

En este sentido, considera que “tenemos la oportunidad de convertir los territorios insulares en unas potencias” en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad. Además de en avances en conectividad y en transporte se refiere.

Foto cedida por el Gobierno de Canarias

Las RUP

Por su parte, Beatriz Calzada ha afirmado que la celebración de este encuentro europeo es un hito porque va a permitir dar visibilidad «a las regiones ultraperiféricas en cuestiones tan importantes, tan sensibles y que están marcando nuestro presente y que van a marcar nuestro futuro, como es todo el camino a la descarbonización”.

Calzada ha aseverado que el logro de conseguir esas energías limpias es un reto importante a nivel mundial y europeo. En el caso de las regiones ultraperiféricas, señala que resulta fundamental por la complejidad, su alto coste y la dificultad para conseguirlo y avanzar.

Además, ha señalado que estas jornadas permitirán “poder transmitir nuestra realidad y hacernos visibles hacia el resto de Europa, que entiendan que las regiones ultraperiféricas lo que necesitamos son medidas adaptadas a nuestra realidad”.

También, ha insistido en la necesidad de contar con “un sistema adaptado a nuestra realidad» en materia de «nuestra conectividad, de nuestro suministro y de mantener la vida de los canarios y de las canarias”.

El Estado invertirá más de 1.000 millones en los puertos canarios

El Ministerio de Transportes tiene previsto invertir 3.143 millones de euros entre 2025 y 2030 en el desarrollo y mejora de los puertos del Corredor Atlántico español integrados en la red básica de la Red Transeuropea de Transportes. De ellos, 686 millones corresponden a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y más de 400 a la de Las Palmas.

«Los puertos situados en la fachada atlántica juegan un papel determinante en la consolidación del espacio marítimo europeo, fortaleciendo la intermodalidad y facilitando el tránsito de mercancías y pasajeros», ha indicado el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.