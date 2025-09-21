Canarias se enfría tras la calima y se prepara para cielos nubosos

La Aemet prevé un descenso notable de las temperaturas y viento más intenso en zonas expuestas

Canarias despide el fin de semana con cielos poco nubosos y calima en retroceso. Durante la tarde, las islas de mayor relieve verán más nubes en zonas bajas.

Imagen de archivo | Gobierno de Canarias

En la provincia de Las Palmas, Gran Canaria mantendrá cielos despejados hasta la tarde, cuando se cubrirá en el norte y nordeste. Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos al final del día.

Descenso de temperaturas en todas las islas

Los termómetros marcan la pauta de la jornada. Gran Canaria oscilará entre 22 y 29 grados, mientras que en El Hierro la mínima quedará en 21. En medianías del sur y oeste se alcanzarán hasta 34 grados.

El descenso será más significativo en las islas orientales y centrales. La Aemet advierte de que las mínimas bajarán de forma acusada en zonas de interior.

Viento más fuerte en zonas expuestas

El viento soplará de norte a nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste. En cumbres se notará con mayor intensidad durante la tarde.

En la costa oeste predominarán las brisas, mientras que en el sur y suroeste se espera un aumento de la fuerza del alisio al final del día.

Un domingo más estable que en la Península

Mientras Canarias experimenta un respiro tras la calima, la Península se verá afectada por un frente atlántico que desplomará los termómetros entre cinco y ocho grados.

En el norte se esperan lluvias intensas en el Cantábrico y el Pirineo. Solo Sevilla, Córdoba, Murcia, Valencia y Granada superarán los 32 grados, frente a los 25-30 que dominarán en el resto.

En Castilla y León y Galicia, las mínimas se acercan ya al invierno con valores de 4 a 8 grados. El Mediterráneo y Canarias, en cambio, mantendrán temperaturas nocturnas más suaves.