Las calles y comercios de Canarias reflejan el pulso de una Navidad marcada por el gasto contenido y las compras de última hora para Nochebuena

La jornada previa a la Nochebuena se vive en Canarias como un punto de encuentro entre prisas, celebraciones y planificación.

Desde primera hora de la mañana, los principales núcleos comerciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria registran un constante ir y venir de personas que apuran las últimas compras antes de reunirse alrededor de la mesa familiar.

El ambiente navideño ya se percibe en las calles, donde conviven el bullicio y la ilusión propios de estas fechas.

Media de 800 euros

El gasto previsto para estas fiestas se mantiene en niveles similares a los del año pasado. La mayoría de los consumidores calcula desembolsar cerca de 800 euros, destinando aproximadamente la mitad a regalos.

A ello se suman los gastos en comidas, cenas y desplazamientos, que superan los cien euros por persona. Sin embargo, el esfuerzo por no sobrepasar el presupuesto es una preocupación compartida, con la mirada puesta en evitar el temido ajuste económico de enero.

El ritmo acelerado se explica, en muchos casos, por la falta de tiempo. Exámenes, trabajo y compromisos imprevistos han llevado a numerosos compradores a dejarlo todo para el último momento, generando escenas de auténtico agobio en tiendas y centros comerciales.

Consumo responsable

Aun así, también se percibe una mayor conciencia sobre el consumo responsable y la necesidad de moderar el gasto.

En paralelo, crece la demanda de comidas preparadas como alternativa para simplificar la organización de la cena. Desde temprano, cientos de personas se concentran en establecimientos especializados para recoger encargos o asegurarse el plato deseado. La restauración también vive días intensos.

La cocina italiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se consolida como una de las opciones más solicitadas, incluso en Navidad, combinando recetas tradicionales con productos locales y propuestas pensadas para compartir y disfrutar en compañía.

Canarias se sumerge en el ajetreo previo a la Nochebuena entre compras de última hora. EFE

Así, Canarias afronta la Nochebuena entre luces, colas y mesas casi listas, reflejando una forma de celebrar que busca el equilibrio entre tradición, disfrute y responsabilidad económica.