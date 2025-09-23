Canarias, la segunda comunidad con más atropellos mortales

De toda España, los atropellos mortales a peatones ocurren en primer lugar en Madrid, y después en Canarias

Canarias es las segunda Comunidad Autónoma con más atropellos mortales de peatones. Y aunque en la mayoría de los casos el propio peatón no había cometido ninguna infracción, preocupan el aumento de los jóvenes distraídos con el móvil o auriculares. Además, más del 40% de las víctimas había consumido alcohol, drogas o psicofármacos.

Peatones cruzando la calle por un paso de cebra

Uno de cada cinco fallecidos por accidentes de tráfico era un peatón. Una cifra que recoge un estudio realizado por la fundación Línea Directa, que determina que las infracciones y víctimas han aumentado en los últimos 10 años, colocando a Canarias a la cabeza, con el 27% de las víctimas en ese periodo. Preocupa sobre todo el peatón tecnológico. Aquel que cruza la vía mirando su dispositivo móvil o con auriculares.

Las principales causas son ir mirando el móvil, cruzar la fuera de los pasos habilitados, caminar por la carretera o no respetar los semáforos. De media en nuestro país, mueren 350 peatones al año.

A ello se suman los más de 130.000 heridos. De ellos, 17.000 fueron hospitalizados. Casi la mitad de las víctimas había consumido alcohol o drogas.

Un estudio que no solo pone el foco en el viandante: 7 de cada 10 siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción.