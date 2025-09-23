Canarias, la segunda comunidad con más atropellos mortales

De toda España, los atropellos mortales a peatones ocurren en primer lugar en Madrid, y después en Canarias
Canarias es las segunda Comunidad Autónoma con más atropellos mortales de peatones. Y aunque en la mayoría de los casos el propio peatón no había cometido ninguna infracción, preocupan el aumento de los jóvenes distraídos con el móvil o auriculares. Además, más del 40% de las víctimas había consumido alcohol, drogas o psicofármacos.
Uno de cada cinco fallecidos por accidentes de tráfico era un peatón. Una cifra que recoge un estudio realizado por la fundación Línea Directa, que determina que las infracciones y víctimas han aumentado en los últimos 10 años, colocando a Canarias a la cabeza, con el 27% de las víctimas en ese periodo. Preocupa sobre todo el peatón tecnológico. Aquel que cruza la vía mirando su dispositivo móvil o con auriculares.
Las principales causas son ir mirando el móvil, cruzar la fuera de los pasos habilitados, caminar por la carretera o no respetar los semáforos. De media en nuestro país, mueren 350 peatones al año.
A ello se suman los más de 130.000 heridos. De ellos, 17.000 fueron hospitalizados. Casi la mitad de las víctimas había consumido alcohol o drogas.
Un estudio que no solo pone el foco en el viandante: 7 de cada 10 siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción.