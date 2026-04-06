El Gobierno incluirá a Canarias como zona gravemente afectada, con ayudas para infraestructuras, daños personales y agrícolas tras la borrasca ‘Therese’

Canarias será zona gravemente afectada por emergencias tras ‘Therese’. Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la inclusión de Canarias como zona gravemente afectada por emergencias de Protección Civil, tras los daños ocasionados por la borrasca ‘Therese’.

La medida permitirá activar ayudas para reparar infraestructuras, compensar daños personales y apoyar al sector primario agroalimentario. Torres explicó que las ayudas cubrirán al menos el 50% de los daños en infraestructuras públicas municipales y se sumarán fondos del Ministerio del Interior y del Fondo de Compensación de Seguros.

En La Palma, el Cabildo reclama la intervención urgente en la Punta del Pozo, en Puerto Naos, un núcleo turístico cuya costa se ha deteriorado durante los últimos dos años y se agravó con la borrasca.

24 obras en Gran Canaria

El proyecto, que cuenta con una inversión comprometida de 500.000 euros desde 2024, aún no se ha ejecutado por la falta de aprobación de los presupuestos generales, lo que ha generado preocupación ante el riesgo para la zona y su actividad turística.

En Gran Canaria, las autoridades trabajan intensamente en la reparación de carreteras afectadas por ‘Therese’. El Cabildo ejecuta 24 obras de emergencia con una inversión superior a 13 millones de euros.

La más destacada es la de La Culata en Tejeda, que requiere 1,6 millones de euros y varios meses de trabajo para volver a abrirse al tráfico, reforzando la seguridad y la conectividad en la isla tras los daños provocados por la borrasca.