El grancanario Yeremay Martín, campeón del Mundo en cinco ocasiones, encadena su noveno oro seguido en el Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026

Canarias sobresale en la primera jornada del Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026

La jornada inaugural del Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026 alzó el telón con la disputa de más de doscientos vibrantes combates en las categorías sub 15, sub 17, sub 20 y Veteranos, con la presencia de más de un millar de espectadores en las gradas del Gran Canaria Arena.

Alrededor de trescientos deportistas se estrenaron en la especialidad de Grappling (sin kimono) en los seis tapices en los que, de manera simultánea, se desarrollaron los combates para regocijo de los aficionados que, en buen numero, acudieron al recinto capitalino.

Yeremay Martín suma su noveno oro consecutivo

La delegación canaria fue la gran dominadora con un total de 57 medallas, 23 de ellas de oro, destacando la que logró el cinco veces campeón del Mundo y oro en un Europeo, Yeremay Martín, del Team Gil Catarino, quien conquistó su noveno título de campeón de España consecutivo, tras un combate que resolvió en tan solo dos minutos.

“Me he encontrado muy bien durante toda la jornada. Pude ganar mis primeras luchas en menos de un minuto, aunque la final sí fue algo más dura. Estoy muy feliz por lograr el título en mi casa, con mi gente y con mi familia en un Gran Canaria Arena con un gran ambiente. Estoy enfocado en ganar dos oros más, mañana y pasado”, aseguró el joven luchador de 18 años.

No tuvo tanta suerte la actual campeona del Mundo, Yurima Betancor, quien se lesionó en pleno combate y quedó eliminada en la primera ronda.

En el apartado colectivo, Canarias domina con amplitud, de manera provisional, superando a Madrid y Andalucía.

La competición, que congrega a más de mil participantes de ciento veinte clubes de toda España, tendrá continuidad mañana con el debut del Grappling Gi (con kimono) en todas las categorías y pesos, mención especial para el campeón del Mundo, el grancanario Giovani Suárez. Igualmente, se disputarán las finales de la categoría senior de la especialidad de Grappling.

Exhibición de deportes vernáculos

A modo de preámbulo, se celebró una espectacular exhibición de Lucha Canaria, protagonizada por los jóvenes luchadores del Club Santa Rita, y del Arte del Garrote y el Arte del Magado, representados por el Club Tamorán, con el Maestro José Luis Marrero a la cabeza.

Una novedosa apertura pensada para mostrar a todo España la cultura, el legado y las tradiciones del archipiélago.

Minerva Montero, una de las figuras más destacadas de la lucha en España y organizadora del evento junto al promotor, entrenador y peleador, Julio Santana, declaró que “el Grappling ha brillado con luz propia en un día que ha dejado combates de mucho nivel e igualdad y con una sobresaliente respuesta de los luchadores canarios. Esto es solo el comienzo, porque quedan todavía dos jornadas apasionantes y que servirán para seguir promocionando este deporte en nuestro país”.