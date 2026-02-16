Aunque los Tres Soles no recayeron en establecimientos canarios, el archipiélago brilla con nuevos Soles en la prestigiosa Guía Repsol 2026

Canarias suma reconocimiento en la Guía Repsol 2026 con varios restaurantes galardonados. Guía Repsol

La Guía Repsol dio a conocer este lunes sus galardones 2026 durante la gala celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, con tres restaurantes distinguidos con los Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (Santiago de Compostela), Ramón Freixa Atelier y Voro.

Aunque ningún restaurante canario alcanzó los Tres Soles en esta edición, Canarias sí figura en la lista de galardonados con Soles. Según el listado oficial, varios establecimientos del archipiélago han recibido distinciones en la categoría de Un Sol, entre ellos el restaurante Cráter Identidad Canaria en Adeje y HAYDÉE by Víctor Suárez en La Orotava (Tenerife), así como Lilium en Lanzarote, entre otros locales reconocidos por su cocina destacada.

808 restaurantes con Soles en España

La edición 2026 de la guía suma 808 restaurantes con Soles en España, incluidos 46 con Tres Soles, 173 con Dos Soles y 589 con Un Sol, además de 1.605 restaurantes incluidos en la categoría ahora denominada Restaurantes Guía Repsol.

Así, la gastronomía canaria sigue ganando visibilidad en uno de los escaparates culinarios más influyentes de España, sumando presencia en el mapa de excelencia gastronómica nacional aunque sin alcanzar la máxima distinción este año.