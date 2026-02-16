ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasNacional

Canarias suma reconocimiento en la Guía Repsol 2026 con varios restaurantes galardonados

RTVC
RTVC

Aunque los Tres Soles no recayeron en establecimientos canarios, el archipiélago brilla con nuevos Soles en la prestigiosa Guía Repsol 2026

Canarias suma reconocimiento en la Guía Repsol 2026 con varios restaurantes galardonados
Canarias suma reconocimiento en la Guía Repsol 2026 con varios restaurantes galardonados. Guía Repsol

La Guía Repsol dio a conocer este lunes sus galardones 2026 durante la gala celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, con tres restaurantes distinguidos con los Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (Santiago de Compostela), Ramón Freixa Atelier y Voro.

Aunque ningún restaurante canario alcanzó los Tres Soles en esta edición, Canarias sí figura en la lista de galardonados con Soles. Según el listado oficial, varios establecimientos del archipiélago han recibido distinciones en la categoría de Un Sol, entre ellos el restaurante Cráter Identidad Canaria en Adeje y HAYDÉE by Víctor Suárez en La Orotava (Tenerife), así como Lilium en Lanzarote, entre otros locales reconocidos por su cocina destacada.

808 restaurantes con Soles en España

La edición 2026 de la guía suma 808 restaurantes con Soles en España, incluidos 46 con Tres Soles, 173 con Dos Soles y 589 con Un Sol, además de 1.605 restaurantes incluidos en la categoría ahora denominada Restaurantes Guía Repsol.

Así, la gastronomía canaria sigue ganando visibilidad en uno de los escaparates culinarios más influyentes de España, sumando presencia en el mapa de excelencia gastronómica nacional aunque sin alcanzar la máxima distinción este año.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias refuerza la formación sanitaria en Mauritania para reducir la mortalidad materno-infantil

Detenidos tres hombres por su posible participación en la violación de una mujer en Santa Cruz de Tenerife

Fallece un buceador tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria en La Restinga

Dreamland Gran Canaria vs Bilbao Basket | J19 Liga Endesa 25-26

Eric Vila admite que han sido «unos días complicados» tras la lesión de Salvó

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026