Canarias supera los 8.400 implantes en la donación de tejidos

Esta alternativa terapéutica, aún gran desconocida frente al trasplante de órganos vitales, resulta fundamental para tratar problemas de visión o movilidad

Hablar de donaciones en el ámbito sanitario es pensar casi automáticamente en órganos vitales, pero existe otra vertiente médica que sigue siendo la gran desconocida. Se trata de la donación de tejidos, una práctica terapéutica indispensable en el tratamiento de numerosas patologías en los hospitales del archipiélago.

Aunque estos tejidos no salvan vidas de manera directa y urgente como lo haría un corazón o un hígado, sí logran transformar y favorecer enormemente la calidad de vida de los pacientes.

El impacto real de este acto solidario es mayúsculo. Según los datos que manejan los especialistas, un solo donante puede llegar a ayudar a un centenar de personas.

Volver a ver o caminar sin cojear

En el ámbito médico, hablar de donación de tejidos es referirse a la utilización de huesos, tendones, tejido ocular, vascular, de placenta o tejido hepático, entre otros. Todos estos elementos anatómicos permiten tratar un amplísimo abanico de patologías, desde problemas severos de movilidad hasta enfermedades que afectan gravemente a la visión.

Gemma García, Coordinadora Autonómica de Trasplantes, destaca el valor humano de estos procedimientos médicos. García asegura que, gracias a los tejidos, los profesionales de la sanidad canaria siguen «ayudando a gente a poder volver a ver o a poder caminar sin cojear».

Asimismo, la coordinadora subraya el enorme rigor del proceso, recordando que «no es lo mismo un tejido ocular que un tejido óseo, cada tejido tiene su protocolo» de actuación.

Aprovechamiento en el quirófano y almacenaje

La obtención de estos valiosos materiales biológicos puede darse de diversas maneras, incluso durante intervenciones quirúrgicas rutinarias. Jorge Álvarez, facultativo especialista del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), ilustra este proceso de aprovechamiento con las operaciones traumatológicas.

Álvarez explica que, en una intervención de cadera, parte de los huesos que se extraen antes de implantar la prótesis se pueden aprovechar para otros pacientes que necesitan someterse a una reconstrucción ósea.

Una de las grandes ventajas de esta práctica es que, a diferencia de lo que ocurre con los órganos vitales, los tejidos sí pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo.

Esta facilidad de conservación ha sido clave para que el sistema de salud haya podido realizar, hasta la fecha, más de 8.400 implantes de tejidos en las islas.