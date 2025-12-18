Canarias registra un crecimiento del 14% interanual de pasajeros internacionales y consolida su liderazgo como principal destino de llegadas en España, según Turespaña

Canarias supera los 14,5 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre. Europa Press

Canarias ha recibido un total de 14.527.174 pasajeros internacionales hasta el mes de noviembre, lo que supone un incremento del 14% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos publicados este jueves por Turespaña.

Solo en noviembre, el archipiélago contabilizó 1.499.158 turistas extranjeros, un 20,4% más que el mes anterior.

En el conjunto de España, las llegadas internacionales alcanzaron los 104 millones de pasajeros en los once primeros meses del año, con un crecimiento del 5,8% interanual.

Incremento de pasajeros

Durante noviembre, los aeropuertos españoles superaron los 7,3 millones de pasajeros internacionales, un 7,9% más que hace un año.

El aumento de viajeros se produjo desde todos los principales mercados emisores, con especial intensidad desde Irlanda, Polonia, Suiza e Italia, además de un notable avance en mercados emergentes como los países del Golfo Pérsico, Asia e Iberoamérica.

Reino Unido y Alemania continuaron siendo los principales emisores, mientras que Canarias mantuvo su posición como la comunidad que más llegadas concentra, pese a ligeras oscilaciones mensuales.