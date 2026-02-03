El paro de larga duración desciende en Canarias hasta niveles de febrero de 2009 y la contratación indefinida crece un 10 % con respecto al mes de diciembre

El paro sube en 1.973 personas en Canarias en enero (1,2%) pero baja un 8,9% en tasa anual

Canarias cerró enero con 146.406 personas desempleadas, situándose en el tercer menor registro de paro desde enero de 2008. En los últimos doce meses, el desempleo ha disminuido en 10.117 personas (-6,46%), y aunque respecto al mes anterior se ha registrado un ligero aumento de 113 desempleados, la tendencia general sigue siendo positiva.

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, destacó la buena evolución del colectivo de personas que llevan más de un año en situación de desempleo en las islas. «El paro de larga duración registra mejoras, con una disminución de 866 personas (-1,30%) en enero, situándose en 65.586, el nivel más bajo desde febrero de 2009″, explicó. En comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo de larga duración bajó en 5.583 personas, un 7,82%, por lo que Isabel León subrayó la importancia de que las personas que salen del paro lo hacen al encontrar un empleo en la comunidad autónoma.

Apoyo a colectivos con más dificultades

«Nuestra prioridad es apoyar a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, de ahí que los planes de empleo estén diseñados para mejorar la empleabilidad de los mayores de 25 años y los parados de larga duración», subrayó Isabel León. Además, destacó que el Departamento mantiene medidas específicas para personas en riesgo de exclusión o con discapacidad.

El comportamiento del desempleo en enero reflejó descensos en la mayoría de los sectores económicos. Agricultura registró 2.306 desempleados, 21 menos que en diciembre (-0,90%) y 218 menos que hace un año (-8,64%). La Industria contabilizó 12.253 personas desempleadas, 419 menos que el mes anterior (-3,31%) y 1.335 menos que en enero de 2025 (-9,82%). Construcción bajó hasta 21.807 desempleados, 314 menos que en diciembre (-1,42%) y 1.439 menos interanual (-6,19%). Comercio anotó 5.226 personas desempleadas, 57 menos que el mes anterior (-1,08%) y 541 menos que hace un año (-9,38%).

En Hostelería, aunque aumenta ligeramente hasta 24.300 desempleados (591 más que en diciembre, 2,49%), se mantiene un descenso interanual de 1.843 personas (-7,05%). Resto de Servicios cuenta con 69.945 desempleados, 1.018 más que en diciembre (1,48%) y 3.133 menos que en enero de 2025 (-4,29%). Finalmente, el colectivo Sin Actividad Económica disminuye a 10.569 personas, 685 menos que el mes anterior (-6,09%) y 1.608 menos interanual (-13,21%). Por su parte, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, destacó que los datos dados a conocer este martes reflejan una evolución positiva del mercado laboral en Canarias, con descensos generalizados del paro y un aumento de los contratos indefinidos, que se incrementaron un 10,19% respecto a diciembre de 2025, sumando 2.216 contratos más.