Canarias, tercera comunidad con más pulseras para maltratadores

El archipiélago canario registra 392 dispositivos activos y un aumento del 5 %

Los datos del Ministerio de Igualdad reflejan que Canarias es la tercera comunidad con más pulseras telemáticas para controlar a maltratadores con órdenes de alejamiento.

RTVC

En las islas se contabilizan 392 pulseras, lo que supone un aumento del 5 % respecto al año anterior. Uno de cada doce agresores controlados en España reside en Canarias.

La provincia tinerfeña concentra el mayor número de dispositivos activos, destinados a impedir que los agresores se acerquen a las víctimas.

Canarias, tercera en el ranking de pulseras para maltratadores

El archipiélago ocupa la tercera posición en el ranking nacional, tras Andalucía y la Comunidad Valenciana, con un elevado número de casos en seguimiento.

RTVC

Estas cifras ponen de relieve la magnitud de la violencia machista en Canarias, en un momento marcado por la polémica sobre los fallos en el sistema de control telemático.