Canarias incorpora tres robots para prevención de incendios forestales

Los tres robots son multifunción y ayudarán en la prevención y gestión de los Equipos de Intervención y Refuerzo de Incendios Forestales en Canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha incorporado tres robots multifunción destinados a reforzar las labores de prevención y gestión forestal de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) en el archipiélago, con especial atención a las islas verdes.

Uno de los robots que ayudarán en la prevención de incendios forestales en Canarias

En zonas difíciles

La nueva maquinaria, controlada por radiocontrol, está diseñada para operar en zonas de difícil acceso y elevada pendiente, lo que permitirá mejorar la seguridad de los operarios y aumentar la eficacia de los trabajos sobre el terreno.

La inversión total asciende a 708.556 euros e incluye una unidad para La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque inicialmente los equipos operarán de forma conjunta en La Palma para facilitar la formación técnica.

El consejero autonómico, Mariano Hernández Zapata, ha asegurado que esta incorporación supone “un salto cualitativo” en la capacidad operativa de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), al permitir actuar en entornos donde el trabajo manual implicaba un riesgo elevado.

Además ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico “por la mecanización avanzada y la innovación tecnológica como herramientas clave para anticiparse a los incendios forestales en un contexto de cambio climático”.

Características

Los robots pueden trabajar en pendientes de hasta 55 grados gracias a un sistema de orugas inteligentes y cuentan con cámaras integradas que permiten su manejo a distancia, y disponen de distintos implementos que les permiten realizar tareas como desbroce, trituración de biomasa, eliminación de cepas o movimiento de materiales.

Durante la presentación también estuvieron presentes el director general de Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, y la consejera insular de Medio Natural en La Palma, Mónica Gómez.

Los EIRIF han reforzado recientemente sus medios materiales, que incluyen una flota de 46 recursos entre vehículos todoterreno, autobombas, camiones multifunción, maquinaria forestal, helicópteros y drones.

También se han incorporado nuevos equipos de protección individual, como trajes ignífugos más resistentes, con el objetivo de mejorar la seguridad del personal en las labores de prevención y extinción.