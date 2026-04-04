El archipiélago se recoge después de las multitudinarias procesiones que anoche recorrieron las calles de las principales ciudades canarias

Las islas celebran hoy un Sábado Santo de espera y reflexión tras las procesiones del Viernes Santo. Los fieles canarios vivieron ayer jornadas de gran emoción en todas las islas. Radiotelevisión Canaria retransmitió en directo estos actos solemnes para todo el archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Virgen de la Soledad recorrió anoche los barrios históricos de Las Palmas de Gran Canaria. El desfile comenzó a las diez y media de la noche ante cientos de personas. Los asistentes guardaron un riguroso luto por la muerte de Jesús en la cruz.

Este acto destaca como uno de los momentos más solemnes de la Semana Santa capitalina. El silencio absoluto marcó el paso de la imagen por las calles empedradas. Los ciudadanos acompañaron el recorrido con un respeto profundo durante toda la noche.

Muchos devotos mantienen esta tradición viva cada año en la capital grancanaria. Los vecinos sienten una emoción difícil de explicar al ver la figura. El sentimiento de religiosidad inunda cada rincón del casco antiguo durante el trayecto.

Tradición y fe en las islas

Tenerife también acogió desfiles importantes como la procesión del silencio en La Laguna. Santa Cruz de La Palma celebró con fervor el Santo Entierro y el Retiro. Estas citas religiosas congregaron a numerosos fieles en los centros históricos de las ciudades.

Las familias transmiten estas costumbres de generación en generación con mucho orgullo. Los abuelos enseñaron a los más jóvenes el valor del respeto en estos días. El acompañamiento a las imágenes representa un pilar fundamental para las personas religiosas.

La paz y la emotividad definen estas celebraciones tan especiales en nuestra tierra. Los participantes destacan la profundidad espiritual que transmiten estos actos públicos de fe. Canarias demuestra cada año su compromiso con las tradiciones más antiguas del archipiélago.