85 candidatas llenarán el escenario de la Plaza de La Candelaria en los certámenes de Reina, Mago y Maga Infantil y Reina de los Mayores

Candidatas adultas de las Fiestas de Mayo.

Santa Cruz de Tenerife se prepara para unas Fiestas de Mayo históricas, marcada por una gran participación de la ciudadanía en sus galas. Se alcanzará la cifra histórica de 85 aspirantes. Las fiestas fundacionales, que comenzarán el próximo 21 de abril con el pregón, a cargo de Marta González de Vega, guionista, actriz, cómica, autora teatral y escritora chicharrera, celebrará sus galas los próximos 24, 25 y 26 de abril.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, valoró los datos de participación y destacó que “es una excelente noticia comprobar que nuestras Fiestas de Mayo no solo mantienen su vigencia, sino que siguen creciendo en implicación ciudadana, alcanzando cifras históricas que reflejan el arraigo y el sentimiento de pertenencia que estas celebraciones generan en Santa Cruz”.

En este sentido, Bermúdez subrayó que “haber alcanzado los 85 aspirantes en las distintas galas demuestra que estamos ante unas fiestas vivas, participativas y profundamente conectadas con la identidad de la ciudad”. Y añadió que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que estas fiestas continúen evolucionando, reforzando su carácter inclusivo y su capacidad de integrar a todas las generaciones”.

Reina de los Mayores

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso el acento en la consolidación del programa y señaló que “la incorporación de la gala de la Reina de los Mayores ha supuesto un paso importante en la ampliación y diversificación de las Fiestas de Mayo, dando protagonismo a un colectivo fundamental y reforzando el carácter integrador de la programación”.

Caraballero destacó que “el incremento de participación en esta segunda edición, alcanzando el máximo de candidatas, confirma que la iniciativa ha sido plenamente acertada y que responde a una demanda real de la ciudadanía”. Y añadió que “el conjunto de las galas refleja un equilibrio entre tradición y renovación, con propuestas que siguen atrayendo a nuevos participantes sin perder la esencia que define estas fiestas”.

Gala adulta, el 24 de abril

Las primeras en subir al escenario serán las 35 candidatas a reina adulta el viernes 24 de abril. El desfile, que lo abrirá, según el sorteo realizado en la tarde de ayer en el Recinto Ferial, Grecia Guillén Rodríguez, de la Masa Coral Tinerfeña, y la cerrará Ainoa Perdomo Alonso, de la Asociación de Personajes del Carnaval Pedro Gómez Cuenca, volverá a estar dirigido por Paula Álvarez.

Gala de los Mayores, el 25 de abril

El sábado 25 llegará el turno de la gala de la Reina de los Mayores, que celebra su segunda edición este 2026 y se consolida como acto señero de Mayo, pasando de 9 candidatas en la primera gala que tuvo lugar el año pasado, a 20 -el máximo- en esta edición. El desfile lo abrirá María Teodora García Suárez, de Educarnaval, y lo cerrará María Ángeles Santos Ramos, de la Asociación Folclórica Orígenes Isleños.

Candidatas y candidatos infantiles de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife.

Mago y Maga Infantil, el 26 de abril

El domingo 26, por su parte, tomarán el testigo las candidatas y candidatos a Maga y Mago Infantil. En el certamen femenino participarán 20 niñas, abriendo el desfile Zoe Gea Suárez, y cerrándolo Gía Mora Dorta. En el de niños habrá 10 concursantes, siendo el primero Alejandro Suárez Sánchez y el último Eydem Giovanni González Quintero.