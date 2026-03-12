Clavijo y Pradales piden a Sánchez una reunión urgente para coordinar medidas que permitan mitigar los efectos del conflicto sobre la economía, el tejido productivo y los ciudadanos

Vídeo RTVC.

Los presidentes de Canarias y Euskadi han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para analizar las consecuencias de la guerra de Irán y activar de forma coordinada medidas que mitiguen mitigar sus efectos sobre la economía, el tejido productivo del país y los ciudadanos.

En su misiva, Fernando Calvijo e Imanol Pradales trasladan su “creciente preocupación” por las consecuencias económicas y sociales derivadas del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní y su impacto directo en los mercados energéticos.

Ambos presidentes advierten de que la acción militar “unilateral” ha generado una fuerte incertidumbre en la comunidad internacional, al vulnerar el derecho internacional y los derechos humanos, y alertan del riesgo de una escalada que comprometa la estabilidad política y económica global.

Canarias y Euskadi piden a Sánchez convocar la Conferencia de Presidentes ante la guerra de Irán.

De hecho, Clavijo y Pradales subrayan en la carta a Sánchez que el incremento sostenido del precio del petróleo y del gas ya está teniendo efectos significativos en la economía europea y española.

Destacan que estos efectos se sienten con especial intensidad en territorios insulares y ultraperiféricos como Canarias, altamente dependientes del transporte marítimo y aéreo y del uso de combustibles fósiles para buena parte de su actividad económica. En paralelo, advierten de que regiones industriales como Euskadi están sufriendo un impacto directo en la competitividad de sus industrias, especialmente las electrointensivas, debido al encarecimiento energético.

Tejido industrial

La carta también apunta a que, si el conflicto se prolonga, podría producirse en las próximas semanas un escenario de falta de componentes y caída de la demanda que afectaría al conjunto del tejido industrial del Estado. Todo ello, recuerdan, está ocurriendo en menos de dos semanas, mientras la ciudadanía percibe ya un deterioro de su poder adquisitivo.

Ante esta situación, y dado que el Gobierno de España ha anunciado que estudia medidas de choque, Canarias y Euskadi consideran “oportuno y necesario” activar de forma coordinada todos los instrumentos disponibles entre los distintos niveles institucionales.

Por ello, solicitan la convocatoria urgente de una reunión, foro o encuentro monográfico “como la Conferencia de Presidentes” para evaluar conjuntamente el impacto de la crisis internacional y coordinar medidas que mitiguen sus efectos sobre la economía, el tejido productivo y la ciudadanía.

Los presidentes de Canarias y Euskadi concluyen su carta conjunta a Pedro Sánchez remarcando que el diálogo y la cooperación entre administraciones resultan “imprescindibles” para articular respuestas eficaces en un escenario internacional “tan complejo y cambiante” como el que se ha abierto tras el ataque de EE UU e Israel a Irán.

Dos reuniones en Canarias

Además, el jefe del Ejecutivo canario ha convocado la próxima semana dos reuniones en el archipiélago para debatir acciones a adoptar a nivel autonómico para paliar en la medida de lo posible los efectos sobre la ciudadanía de la guerra y del fuerte incremento del precio del combustible. En primer lugar, el Gobierno mantendrá un encuentro con los portavoces parlamentarios. Además, Fernando Clavijo ha convocado al Consejo Asesor del Presidente, órgano en que participan los representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales de las islas.

El encarecimiento del combustible se ha convertido en uno de los efectos más visibles de la guerra en Irán, que ha tensionado el mercado energético global y disparado el precio del petróleo. Desde el inicio del conflicto, el cierre parcial del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca del 20% del crudo mundial, ha elevado la prima de riesgo y empujado al alza las cotizaciones internacionales.

De hecho, el barril Brent ha superado los 100 dólares en varias sesiones, mientras el diésel y la gasolina registran incrementos sostenidos en Europa y Estados Unidos, con subidas que en algunos casos duplican las variaciones habituales. Este repunte, alimentado por la incertidumbre geopolítica y la reducción del tránsito marítimo, ya se refleja en los surtidores y amenaza con trasladarse a sectores como el transporte, la aviación y la producción industrial.

Un efecto «especialmente intenso en Canarias»

Según ha advertido el presidente Fernando Clavijo durante las declaraciones realizadas este jueves, su efecto puede ser especialmente intenso en Canarias por su dependencia del transporte aéreo y marítimo al ser un territorio alejado del continente y fragmentado. “Entendemos que el impacto va a llegar sin lugar a dudas, que va a haber inflación, que eso va a perjudicar a las familias porque les va a restar renta”, con lo que abogó por medidas coordinadas entre todas las administraciones “dirigidas a los colectivos más vulnerables y más afectados, para que ese dinero público tenga el máximo resultado”.

En cuanto a las medidas a adoptar a nivel autonómico, el presidente adelantó que esta misma mañana ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, para analizar las medidas fiscales que puede adoptar el Gobierno de Canarias en esta línea.