El alza de los precios y la inestabilidad geopolítica marcan la tendencia de los viajes para las próximas festividades

La inestabilidad internacional y el aumento de los costes transforman los planes de viaje de los residentes canarios para esta Semana Santa. Muchos optan por destinos nacionales o dentro del archipiélago debido a la falta de tiempo. La incertidumbre sobre las escalas y visados en países lejanos también influye en la decisión final.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La situación actual en Irán y las restricciones en Estados Unidos condicionan las vacaciones de este año. Muchos viajeros miran el destino dos veces antes de cerrar su maleta definitiva. Algunos turistas descartan países como Tailandia por el miedo a perder su visa.

Las escalas internacionales generan dudas entre los pasajeros que buscan tranquilidad en sus días libres. La inestabilidad geopolítica reduce notablemente el deseo de visitar lugares remotos o conflictivos. El archipiélago se convierte en el refugio preferido para evitar complicaciones logísticas inesperadas.

Iván Codina, gerente de la Agencia Coreamos tu viaje, confirma que Europa sigue siendo un destino estrella. El mercado nacional mantiene su fortaleza de siempre frente a las opciones de larga distancia. Las agencias ofrecen alternativas seguras para quienes todavía desean cruzar las fronteras continentales.

El impacto del coste del transporte

Las agencias aseguran que el miedo no es el único freno para ampliar horizontes. El bolsillo de los ciudadanos sufre por los precios actuales, que están por las nubes. Los presupuestos para las vacaciones se disparan en comparación con el ejercicio pasado.

El incremento del precio del carburante afecta directamente al coste de los cruceros. Un viaje de este tipo ha pasado de 2.225 euros a casi 2.800 euros. Estas cifras suponen un esfuerzo económico mucho mayor para las familias de las islas.

Los billetes de avión registran subidas significativas durante los últimos diez días de venta. El transporte aéreo encarece el producto final y obliga a recortar la estancia. Muchos usuarios prefieren esperar a que los costes bajen para planificar sus salidas.

Alternativas y planes de futuro

Ante este panorama, los residentes eligen quedarse en casa o visitar otras islas. Tenerife y Gran Canaria destacan como las opciones favoritas para disfrutar del descanso. La cercanía garantiza un control total sobre el gasto y evita imprevistos externos.

Otros canarios prefieren posponer sus vacaciones importantes para después de la Semana Santa. Meses como octubre ofrecen precios mucho más competitivos para los viajeros con presupuesto ajustado. La divulgación de ofertas en temporada baja atrae a quienes buscan maximizar su dinero.

El deseo general es que lo único que vuele alto sea el propio avión. Los ciudadanos esperan una estabilización de los precios para recuperar sus rutas habituales. Mientras tanto, el turismo interior sostiene la demanda durante estas fechas tan señaladas.