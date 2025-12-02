ES NOTICIA

Los canarios cada vez gastan más en juegos de azar y apuestas deportivas

RTVC
El gasto en casinos, bingos, loterías del Estado, la ONCE y en casas de apuestas deportivas registró en 2024 las mayores cifras en la serie histórica, que se remonta hasta 2011

Los ciudadanos de Canarias cada vez gastan más en juegos de azar y casas de apuestas deportivas, según se desprende de las cifras que maneja el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Los canarios cada vez gastan más en juegos de azar y apuestas deportivas. RTVC.
El gasto en casinos, bingos, loterías del Estado y juegos de la ONCE, así como en casas de apuestas deportivas, registró en 2024 las mayores cifras en la serie histórica, que se remonta hasta 2011.

Facturación en juegos

  • Los ocho casinos de Canarias facturaron el año pasado en apuestas 62,75 millones de euros
  • Los 32 bingos recaudaron 215,79 millones
  • Loterías y apuestas del Estado -quiniela, quinigol, primitiva, lototurf y quíntuple plus- gastaron 450,61 millones
  • En juegos de la ONCE -cupones, instantáneas y juegos activos- otros 203,41 millones
  • Apuestas deportivas en locales físicos facturaron 123,68 millones de euros en 2024

