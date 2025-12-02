El gasto en casinos, bingos, loterías del Estado, la ONCE y en casas de apuestas deportivas registró en 2024 las mayores cifras en la serie histórica, que se remonta hasta 2011

Los ciudadanos de Canarias cada vez gastan más en juegos de azar y casas de apuestas deportivas, según se desprende de las cifras que maneja el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Los canarios cada vez gastan más en juegos de azar y apuestas deportivas. RTVC.

El gasto en casinos, bingos, loterías del Estado y juegos de la ONCE, así como en casas de apuestas deportivas, registró en 2024 las mayores cifras en la serie histórica, que se remonta hasta 2011.

Facturación en juegos